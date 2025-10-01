Nicolás Clady al Mundial de Tiro en Grecia: "Orgulloso de poder representar a Jujuy"

Nicolás Clady participará del 7 al 18 de octubre del Campeonato del Mundo de tiro que se concretará en Atenas, Grecia . El jujeño competirá en la categoría Senior , más allá que aún tiene edad para ser parte de la categoría Junior

“Como estoy alto en el ranking argentino, en el segundo puesto, me toca representar al país en Senior . Me da mucho orgullo nuevamente poder representar no solo a la Argentina sino a Jujuy que tanto extraño y lo llevo tan presente todos los días en mí”, le comentó a TodoJujuy.

“Lo que más orgulloso me pone es de poder representar a Jujuy, que lo tengo tan presente todos los días”, y agregó que “me da mucho orgullo el poder tener la posibilidad ahora de viajar a otro campeonato del mundo”, manifestó.

Clady dijo que “vamos a dejarlo todo, como siempre”, y destacó que previo a la competición, trabajará en Italia para hacer una especialización. El deportista viene de obtener un cuarto puesto en el Panamericano de Asunción, en Paraguay, por un platillo (por un punto).

Nicolás Clady en una Copa del Mundo

No es la primera vez que el jujeño es protagonista de una Copa del Mundo de tiro. En abril pasado, junto a Renato Ferigutti, estuvieron presentes con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de tiro ISSF realizado en Buenos Aires 2025.

Los jujeños representaron al Club Jujeño de Cazadores y Pescadores, evento que se realizó en el Tiro Federal Argentino, y compitieron en la categoría Trap. Nicólas Clady culminó 38 y Ferigutti 44. El mejor argentino fue Federico Ruíz llegando en el puesto 13.