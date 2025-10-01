Juan Martín Del Potro nominado para ingresar en 2026 al Salón de la Fama del Tenis

La reacción de Del Potro tras el anuncio del Salón de la Fama del Tenis.

Juan Martín del Potro fue incluido como candidato para formar parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional , en la categoría de jugador, compartiendo la nominación con figuras de gran renombre como Roger Federer y Svetlana Kuznetsova .

Con esta candidatura, el tenista argentino aspira a sumarse al museo del tenis en Rhode Island, Estados Unidos , un espacio que rinde homenaje a las personalidades y atletas más destacados del mundo de la raqueta.

Para acceder al Salón de la Fama, un aspirante debe obtener al menos el 75% de votos positivos del Grupo de Votación , compuesto por 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del propio Salón , o alcanzar un 75% combinado entre el resultado de este grupo y los puntos otorgados por los aficionados a través de la web, cuya votación estará abierta hasta el 10 de octubre.

En este proceso, la elección no se realiza como una competencia directa entre candidatos, sino como una evaluación individual en la que cada nominado busca asegurar su aprobación. Los ganadores se anunciarán en noviembre.

Juan Martín del Potro mantiene una marca increíble hace 15 años en el circuito de tenis.

La reacción de Juan Martín Del Potro tras el anuncio del Salón de la Fama

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el argentino en sus redes sociales.

De lograr su ingreso, Del Potro se sumaría a un reducido grupo de argentinos que ya forman parte del Salón de la Fama del tenis: Guillermo Vilas, incorporado en 1991, y Gabriela Sabatini, desde 2006.

Juan Martín del Potro (izquierda) saluda a Roger Federer tras imponerse en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2009, en Nueva York.

El legado de Del Potro en el tenis

El tandilense, ganador del US Open 2009, cosechó 22 títulos a lo largo de su carrera profesional. Además, obtuvo dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Más allá de sus conquistas individuales, fue determinante en 2016, liderando al equipo argentino hacia la victoria en la Copa Davis.

La reacción de Del Potro tras el anuncio del Salón de la Fama del Tenis.

Del Potro es uno de los pocos jugadores que consiguió vencer a los tres considerados grandes de esta generación: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Su trayectoria profesional cerró con 439 triunfos y 174 derrotas, dejando un legado imborrable en el tenis mundial.