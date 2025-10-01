River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: día, hora y por dónde verlo

El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final.

River y Racing se cruzarán en lo que muchos llaman una final adelantada de la Copa Argentina. Ambos equipos, considerados los principales candidatos al título, se enfrentarán en Rosario por los cuartos de final. Para el conjunto de Núñez, este encuentro tiene carácter decisivo e imperativo. Te contamos cuándo se juega, a qué hora y cómo seguirlo en vivo.

Tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores, River buscaba reivindicarse ante su público frente a Deportivo Riestra, pero sufrió un traspié y cayó 2-1. Por eso, el choque ante Racing se percibe como un enfrentamiento de vida o muerte. “Es una final”, resumió Marcelo Gallardo.

River enfrentará a Racing en una final anticipada en la Copa Argentina.

Sin la chance de pelear por el objetivo máximo del año, el equipo deberá luchar en todas las competiciones que le quedan, y vencer a la Academia es clave para demostrar carácter y continuar con aspiraciones en la Copa Argentina. El partido estará dirigido por Hernán Mastrángelo, árbitro con antecedentes polémicos relacionados con River.

Cuándo y a qué hora se juega River vs. Racing por Copa Argentina El enfrentamiento entre River y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se llevará a cabo el jueves 2 de octubre, a las 18 horas, en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. Tres días más tarde, River volverá a jugar en el mismo escenario contra Rosario Central, lo que implicará una organización especial para ambos partidos. River vs. Racing, un partido a todo o nada para el equipo de Gallardo. *Horario por país Argentina: 18:00 horas

18:00 horas Brasil: 18:00 horas

18:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 16:00 horas

16:00 horas Ecuador: 16:00 horas

16:00 horas Perú: 16:00 horas

16:00 horas México: 15:00 horas El último antecedente entre River y Racing Embed Cómo ver en vivo River vs. Racing El encuentro será transmitido en vivo por TV exclusivamente por la señal de TyC Sports. A su vez, vas a poder a seguirlo por el canal de Youtube de La Página Millonaria, con los relatos de Lito Costa Febre, y el minuto a minuto a través de la web.

