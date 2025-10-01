miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 09:34
Fútbol argentino.

River y Racing se enfrentan por Copa Argentina: día, hora y por dónde verlo

El encuentro será en el estadio de Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Argentina: toda la información clave sobre el encuentro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final.

El Millonario se medirá con la Academia en cancha de Rosario Central, por los cuartos de final.

River y Racing se cruzarán en lo que muchos llaman una final adelantada de la Copa Argentina. Ambos equipos, considerados los principales candidatos al título, se enfrentarán en Rosario por los cuartos de final. Para el conjunto de Núñez, este encuentro tiene carácter decisivo e imperativo. Te contamos cuándo se juega, a qué hora y cómo seguirlo en vivo.

Lee además
River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras
Derrota.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras
El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo.
Declaraciones.

Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

Tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores, River buscaba reivindicarse ante su público frente a Deportivo Riestra, pero sufrió un traspié y cayó 2-1. Por eso, el choque ante Racing se percibe como un enfrentamiento de vida o muerte. “Es una final”, resumió Marcelo Gallardo.

River enfrentará a Racing en una final anticipada en la Copa Argentina.

Sin la chance de pelear por el objetivo máximo del año, el equipo deberá luchar en todas las competiciones que le quedan, y vencer a la Academia es clave para demostrar carácter y continuar con aspiraciones en la Copa Argentina. El partido estará dirigido por Hernán Mastrángelo, árbitro con antecedentes polémicos relacionados con River.

Cuándo y a qué hora se juega River vs. Racing por Copa Argentina

El enfrentamiento entre River y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina, se llevará a cabo el jueves 2 de octubre, a las 18 horas, en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. Tres días más tarde, River volverá a jugar en el mismo escenario contra Rosario Central, lo que implicará una organización especial para ambos partidos.

River vs. Racing, un partido a todo o nada para el equipo de Gallardo.

*Horario por país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Brasil: 18:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Colombia: 16:00 horas
  • Ecuador: 16:00 horas
  • Perú: 16:00 horas
  • México: 15:00 horas

El último antecedente entre River y Racing

Embed

Cómo ver en vivo River vs. Racing

El encuentro será transmitido en vivo por TV exclusivamente por la señal de TyC Sports. A su vez, vas a poder a seguirlo por el canal de Youtube de La Página Millonaria, con los relatos de Lito Costa Febre, y el minuto a minuto a través de la web.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con Palmeiras

Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

Deportivo Riestra le ganó a River en el Monumental

River Plate enfrenta a Palmeiras esta noche en Brasil

Lionel Scaloni analiza convocar a tres jugadores "tapados" para los amistosos de octubre

Lo que se lee ahora
Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20.
Fútbol.

Mundial Sub 20: cuándo juega la Selección Argentina vs Australia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce
Jujuy.

¡Llegó la novedad al centro jujeño! Supermercados Comodín abre su nueva sucursal express en Alvear y Balcarce

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel