Deportivo Riestra le ganó a River en el Monumental

Deportivo Riestra hizo historia en el Monumental al vencer 2-1 a River, que encadenó su cuarto partido consecutivo sin ganar (dos derrotas ante Palmeiras por la Copa Libertadores y otras dos contra Atlético Tucumán y Riestra en el Clausura). Con este resultado, River quedó como escolta en la Zona B, que ahora lidera Deportivo Riestra. Al finalizar el encuentro, el público local despidió al equipo con silbidos.

Declaraciones. Las frases de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores

River intentaba recuperarse tras su eliminación de la Copa Libertadores, pero sufrió un nuevo revés en casa ante el puntero del grupo. El Malevo se adelantó rápidamente con un cabezazo de Alonso. El Millonario igualó mediante Galoppo, pero en el segundo tiempo una distracción de Bustos permitió a Ramírez anotar el gol decisivo para la visita, consolidando la derrota de River.

El equipo de Marcelo Gallardo, que venía de ser eliminado de la Copa Libertadores, volvió a mostrar una actuación apagada y el público manifestó su descontento con silbidos al finalizar el partido . River acumula cuatro derrotas consecutivas.

Durante los 90 minutos, River tuvo dificultades para superar el bloque defensivo rival. Antony Alonso abrió el marcador de cabeza tras un tiro de esquina, pero Giuliano Galoppo igualó rápidamente el partido.

En el segundo tiempo, Pedro Ramírez aprovechó una falla defensiva para poner el 2-1 a favor de Deportivo Riestra. Ante un Monumental impaciente, el equipo de Gallardo no logró imponer su juego. En los minutos finales, Maximiliano Salas fue expulsado tras reclamar airadamente al juez de línea.

Con esta victoria, Riestra se afianzó en la cima de la Zona B con 22 puntos y se acercó a Boca y Argentinos Juniors en la tabla anual, con 46 unidades. River quedó segundo en ambas tablas, con 49 puntos, a tres de Rosario Central.

El próximo desafío del Millonario será clave: enfrentará a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre a las 18:00 en Rosario. Mientras tanto, el Malevo recibirá a Vélez en el Estadio Guillermo Laza.