jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 21:56
Fútbol.

La Selección Argentina Sub 20 está en la final del Mundial de Chile

Los dirigidos por Diego Placente le ganaron 1 a 0 a Colombia con gol de Matías Silvetti y jugarán la final ante Marruecos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

Por la semifinal del Mundial Sub 20, la Selección Argentina Sub 20 derrotó a Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

Lee además
Cuándo juega Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20 Chile 2025.
Fútbol.

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por los cuartos de final: hora, día y TV
la seleccion argentina sub 20 goleo a nigeria y esta en cuartos de final del mundial
Chile.

La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

Ahora jugará la final del certamen el domingo a las 20 ante la Selección de Marruecos que venció 5 a 4 por penales a Francia luego de empatar 1 a 1 en el partido. Mientras que el tercer y cuarto puesto se disputará el sábado desde las 16 horas.

image

A los 26 del segundo tiempo, llegó el gol de Argentina: Prestianni manejó la pelota, arrastró marcas y descargó en el momento preciso para el delantero del Inter Miami, Matías Silvetti que estuvo certero y la mandó a guardar con una definición cruzada.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México por los cuartos de final: hora, día y TV

La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: las socias podrán entrar con un acompañante

Cuáles son las selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta de la abuela para hacer pan nube sin harinas ni horno y es furor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel