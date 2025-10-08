miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 18:32
Chile.

La Selección Argentina Sub 20 goleó a Nigeria y está en cuartos de final del Mundial

Los goles fueron de Sarco, un doblete de Carrizo y Silvetti. Ahora, el equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a México, que viene de vencer 4-1 a Chile.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Lee además
la seleccion argentina goleo a australia y se metio en los octavos del mundial sub 20
Fútbol.

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20
Miguel Ángel Russo.
Luto.

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, suspendieron el partido entre Boca Juniors y Barracas Central

El equipo dirigido por Diego Placente mostró su mejor versión en el torneo, dominando desde el inicio y marcando claras diferencias en el juego y en el resultado. Con solidez defensiva y efectividad en ataque, los juveniles argentinos sellaron una victoria contundente que los mete entre los ocho mejores del certamen.

Ahora, la Albiceleste deberá enfrentar a la Selección de México el próximo sábado a las 20, que viene de golear 4-1 a Chile, en un cruce que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial Sub-20.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub 20

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, suspendieron el partido entre Boca Juniors y Barracas Central

Dolor en el mundo del fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Mirá el fixture completo de Jujuy Básquet en La Liga Argentina

Torneo Regional Amateur: las zonas y todos los partidos de los equipos jujeños

Lo que se lee ahora
dolor en el mundo del futbol: fallecio miguel angel russo
Urgente.

Dolor en el mundo del fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Choque en Mar del Plata.
Mar del Plata.

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares dijo la mujer que alquiló la casa
Policiales.

"Miguel lo hizo gratis, pero a Pequeño J le pagaron un millón de dólares" dijo la mujer que alquiló la casa

Doble femicidio en Bahía Blanca.
Bahía Blanca.

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel