28 de septiembre de 2025 - 12:41
Chile.

Mundial Sub 20: por primera vez se utilizó la tarjeta verde en el fútbol

La tarjeta verde, implementada en el Mundial Sub 20, permite a los entrenadores solicitar la revisión de una jugada en dos ocasiones durante el partido.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Por primera vez se implementó al tarjeta verde en el Fútbol

Por primera vez se implementó al tarjeta verde en el Fútbol

El estreno de la tarjeta verde marcó un hito en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile, en el partido del Grupo B donde Ucrania venció a Corea del Sur por 2-1 en Valparaíso.

Lee además
La Selección de Scaloni lidera desde abril del 2023 y quedará en el Top 5 de los combinados que más tiempo estuvieron ahí.
Eliminatorias.

La selección argentina terminó con su mejor racha en la historia del ranking FIFA: ¿Cuál es?
Furor por el Mundial 2026 en Argentina.
Fútbol.

Mundial 2026: FIFA comunicó cuáles son los países que más entradas pidieron

En una jugada dudosa dentro del área ucraniana, el entrenador coreano Lee Chang-Won hizo uso de la tarjeta verde para pedir la revisión mediante el cuarto árbitro, pero el penal no fue sancionado. Más tarde, en el segundo tiempo, el gol de descuento de Corea del Sur fue anulado tras una revisión por fuera de juego milimétrico, luego de que Ucrania solicitara el uso del sistema.

Además del encuentro entre Ucrania y Corea, en la jornada inaugural del Mundial Sub 20, Chile derrotó 2-1 a Nueva Zelanda, Paraguay venció 3-2 a Panamá y Japón ganó 2-0 a Egipto.

¿Que es la tarjeta verde?

La tarjeta verde corresponde al Football Video Support (FVS), una herramienta que promete democratizar el acceso a la asistencia arbitral por video, reduciendo costos y logística en comparación con el VAR tradicional. Inspirado en sistemas usados en hockey y rugby, el FVS requiere menos cámaras y personal técnico, facilitando su implementación en federaciones con presupuestos limitados.

Los entrenadores pueden solicitar hasta dos revisiones por partido para jugadas clave como goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad, buscando minimizar interrupciones y preservar el ritmo del juego.

TARJETA-VERDE-3

Extender esta tecnología a otros niveles

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, resaltó el éxito de las pruebas del FVS y la importancia de extender esta tecnología a todos los niveles del fútbol. Massimo Busacca, director de arbitraje de FIFA, enfatizó que el torneo en Chile representa una oportunidad para dejar un legado arbitral en Sudamérica.

Con el FVS, el fútbol internacional cuenta ahora con tres variantes de árbitro asistido por video: el VAR tradicional, con tecnología 2D; el VAR 3D o semiautomatizado, estrenado en el Mundial de Catar; y el FVS, una opción accesible y simplificada que otorga mayor protagonismo a los entrenadores para activar revisiones en momentos decisivos, adaptándose a diferentes realidades económicas y técnicas del deporte mundial.

En una jugada polémica en el área ucraniana, el entrenador coreano Lee Chang-Won solicitó la revisión utilizando la tarjeta, pero el penal no fue sancionado. Más adelante, Corea anotó un gol que fue anulado tras la revisión solicitada por Ucrania, al detectarse un fuera de juego milimétrico.

Además de este encuentro, en la jornada inaugural Chile venció 2-1 a Nueva Zelanda, Paraguay superó 3-2 a Panamá y Japón ganó 2-0 a Egipto.

COLINA

