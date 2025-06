Mundial de Clubes: el particular cambio reglamentario con el VAR que sorprende a todos

El VAR al fútbol provocó tanto respaldo como críticas , ya que se trata de una herramienta sujeta a constante transformación debido al desarrollo tecnológico . El Mundial de Clubes no quedará al margen de esta tendencia, y se pondrá en marcha un mecanismo destinado a reducir los retrasos producidos por el levantamiento tardío del banderín.

El novedoso cambio reglamentario en el Mundial de Clubes con el VAR del que deberán cuidarse Boca y River.

Detección automática: el rol de la inteligencia artificial en el VAR

El diario británico The Sun amplía la información al indicar que los asistentes arbitrales recibirán una notificación inmediata si un delantero entra en contacto con el balón tras haber partido con más de 10 centímetros de ventaja en una posición prohibida. Este control se realizará mediante 16 cámaras especializadas que trabajan en conjunto con inteligencia artificial y modelos algorítmicos. “Hasta que no toquen el balón, incluso estando en posición de fuera (de juego), ese mensaje no se enviará”, explicó Pierluigi Collina, responsable del área arbitral en la FIFA.