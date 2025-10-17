Ranking FIFA: la selección argentina superó a Francia y llegó al 2° lugar

La Selección argentina superó a Francia y quedó segunda en el ranking FIFA.

La Selección argentina ascendió un peldaño en el ranking FIFA y se ubicó en el segundo lugar tras la actualización difundida este viernes, correspondiente al cierre de 173 encuentros internacionales. La Albiceleste logró superar a Francia, que ahora quedó en la tercera posición.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo, aprovechó el empate 2-2 de Les Bleus frente a Islandia en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 para avanzar un puesto en la tabla masculina, tras haber perdido la cima en septiembre después de mantenerla durante 29 meses consecutivos.

Argentina se impuso ante Venezuela y Puerto Rico en la última ventana FIFA. España sigue en la cima y Alemania volvió al top 10 España conservó la primera posición tras registrar dos victorias consecutivas, lo que le permitió mantener el liderazgo y poner fin al dominio argentino, que se había prolongado desde abril de 2023.

En paralelo, Alemania escaló dos puestos y volvió a ubicarse dentro del top 10, desplazando a Croacia hasta la undécima posición. Los croatas dejaron escapar puntos determinantes en su objetivo de asegurarse un lugar en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

España sigue al frente de la clasificación de la FIFA. El top 10 del ranking FIFA España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Italia

Alemania Próxima actualización: 20 de noviembre.

