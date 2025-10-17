Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Bar Kuperstein y Segev Kalfon, dos de los rehenes israelíes liberados por Hamas esta semana, vivieron un momento de enorme emoción. En medio de su recuperación, luego de haber permanecido cautivos por más de dos años, recibieron un regalo inesperado: camisetas de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.

El gesto fue difundido por la organización Creative Community for Peace (CCFP) , que compartió un video donde se ve la reacción de ambos jóvenes. En las imágenes, Segev recibe la camiseta y no puede contener las lágrimas. “Nunca me voy a olvidar”, dice conmovido mientras sostiene la casaca albiceleste.

Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

Minutos después, Bar muestra su camiseta a sus familiares con una sonrisa y resume su alegría en una frase:

“Es una locura, es el sueño de todo el mundo”. “Es una locura, es el sueño de todo el mundo”.

Las camisetas fueron enviadas por Lionel Messi a través de un intermediario, como símbolo de apoyo y esperanza para quienes atravesaron una experiencia tan dolorosa.

Segev Kalfon Segev Kalfon

Quiénes son Bar Kuperstein y Segev Kalfon

Según la cuenta oficial del Estado de Israel en X, Bar Kuperstein, de 23 años y oriundo de Holon, fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras trabajaba en el festival de música Nova. Era el principal sostén de su familia, ya que ayudaba a su padre discapacitado y a sus cuatro hermanos menores. Durante el ataque, se quedó para asistir a los heridos y fue capturado.

Por su parte, Segev Kalfon, de 27 años, también fue secuestrado en el mismo festival. Antes de su cautiverio trabajaba en la panadería familiar y estudiaba finanzas.

Ambos recuperaron la libertad el lunes pasado, junto a otros 18 rehenes israelíes que permanecían cautivos en la Franja de Gaza. Su liberación marcó el cierre de una etapa de profunda angustia para sus familias y para toda la sociedad israelí, que continúa afectada por el ataque del grupo terrorista Hamas ocurrido el 7 de octubre de 2023.