viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 09:44
Medio Oriente.

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Bar Kuperstein y Segev Kalfon recibieron las camisetas firmadas por el 10 de la Selección Argentina como un símbolo de esperanza y acompañamiento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

Segev Kalfon

Segev Kalfon

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Bar Kuperstein y Segev Kalfon, dos de los rehenes israelíes liberados por Hamas esta semana, vivieron un momento de enorme emoción. En medio de su recuperación, luego de haber permanecido cautivos por más de dos años, recibieron un regalo inesperado: camisetas de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi.

Lee además
La Selección argentina superó a Francia y quedó segunda en el ranking FIFA.  
Fútbol.

Ranking FIFA: la selección argentina superó a Francia y llegó al 2° lugar
la seleccion argentina goleo a puerto rico 6 a 0
Amistoso.

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0

Bar Kuperstein,
Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

Bar Kuperstein, uno de los rehenes liberados por Hamas, recibió la camiseta de Lionesl Messi de la selección Argentina.

El gesto fue difundido por la organización Creative Community for Peace (CCFP), que compartió un video donde se ve la reacción de ambos jóvenes. En las imágenes, Segev recibe la camiseta y no puede contener las lágrimas. “Nunca me voy a olvidar”, dice conmovido mientras sostiene la casaca albiceleste.

ssstwitter.com_1760701152397

Minutos después, Bar muestra su camiseta a sus familiares con una sonrisa y resume su alegría en una frase:

“Es una locura, es el sueño de todo el mundo”. “Es una locura, es el sueño de todo el mundo”.

Las camisetas fueron enviadas por Lionel Messi a través de un intermediario, como símbolo de apoyo y esperanza para quienes atravesaron una experiencia tan dolorosa.

Segev Kalfon
Segev Kalfon

Segev Kalfon

Quiénes son Bar Kuperstein y Segev Kalfon

Según la cuenta oficial del Estado de Israel en X, Bar Kuperstein, de 23 años y oriundo de Holon, fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras trabajaba en el festival de música Nova. Era el principal sostén de su familia, ya que ayudaba a su padre discapacitado y a sus cuatro hermanos menores. Durante el ataque, se quedó para asistir a los heridos y fue capturado.

Por su parte, Segev Kalfon, de 27 años, también fue secuestrado en el mismo festival. Antes de su cautiverio trabajaba en la panadería familiar y estudiaba finanzas.

Ambos recuperaron la libertad el lunes pasado, junto a otros 18 rehenes israelíes que permanecían cautivos en la Franja de Gaza. Su liberación marcó el cierre de una etapa de profunda angustia para sus familias y para toda la sociedad israelí, que continúa afectada por el ataque del grupo terrorista Hamas ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Lionel Messi
Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Lionel Messi envió camisetas de la Selección Argentina a dos de los rehenes liberados por Hamas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ranking FIFA: la selección argentina superó a Francia y llegó al 2° lugar

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0

Con Lionel Messi entre los titulares, la Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y se consagraron bicampeonas del mundo

Nueva baja en la Selección Argentina: Enzo Fernández fue desafectado

Lo que se lee ahora
La perrita que cerró los ojos tras una travesura conquista TikTok con su reacción viral.
Mascotas.

Perrita aplica una estrategia para evitar el reto de su dueña y es viral en redes sociales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

Lo acusan de matar a su mamá y convivir más de 10 días con el cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel