Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motociclista

Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motocilista

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en pleno centro de San Salvador de Jujuy, donde una mujer fue colisionada por una motocicleta sobre calle Salta, en inmediaciones de su intersección con Patricias Argentinas.

Según los primeros datos, la víctima sufrió lesiones producto del impacto y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME, que posteriormente dispuso su traslado al Hospital Pablo Soria para una mejor evaluación.

Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motocilista Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motocilista Importante congestión en la zona A raíz del incidente, se registraron demoras y complicaciones en el tránsito, especialmente sobre avenida Córdoba, cuyo ingreso por calle Salta se encuentra colapsado. La situación generó largas filas de vehículos y desvíos en la circulación habitual.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Intervención y asistencia En el lugar trabajaron equipos de emergencia y efectivos para asistir a la persona herida y restablecer el flujo vehicular. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer ni sobre las circunstancias precisas del siniestro.

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