viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 11:15
Jujuy.

32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

En una sola jornada, Jueves de Compadres, los controles viales en Jujuy detectaron decenas de conductores alcoholizados y múltiples accidentes.

Por  Maria Eugenia Burgos
Alcoholemia en carnaval
multas alcoholemia

Durante el jueves 5 de febrero de 2026, Jueves de Compadres, las rutas y accesos de la provincia de Jujuy registraron un número significativo de infracciones de tránsito y siniestros viales, según informaron fuentes oficiales vinculadas a los operativos de control vial.

Alcoholemias positivas en Jueves de Compadres

Solo en el transcurso de esa jornada se labraron 32 actas por alcoholemias positivas, es decir, conductores que fueron detectados manejando con alcohol en sangre, teniendo presente que la ley en Jujuy en alcoholemia cero. Estas cifras representan un fuerte llamado de atención sobre la persistencia de conductas de riesgo al volante en plena temporada de verano y circulación masiva de vehículos por la provincia.

Los controles se efectuaron en distintos puntos estratégicos de la geografía jujeña, tanto en rutas nacionales como provinciales, con presencia de agentes de seguridad vial, fuerzas provinciales y equipos de fiscalización. Las intervenciones incluyeron controles de documentación, velocidad y consumo de alcohol.

jueves de Compadres
Durante el Jueves de Compadres, Jujuy registró 32 actas por alcoholemia positiva y 15 siniestros viales en rutas provinciales.

Siniestros viales

En esa misma jornada, se contabilizaron 15 siniestros viales registrados en diferentes sectores de la provincia. Aunque no se especificaron en todos los casos la gravedad de cada hecho, el número total de hechos confirma una alta siniestralidad en un solo día, lo que complica los indicadores de seguridad vial de la provincia.

Autoridades de tránsito y fuerzas de seguridad insistieron en la importancia de respetar las normas básicas, como no conducir bajo efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y mantener la documentación en regla. Estas acciones, sostienen, son fundamentales para reducir la cantidad de siniestros y salvaguardar la vida de conductores, acompañantes y peatones.

Alcoholemia
Preocupan las cifras viales en Jujuy: 32 conductores alcoholizados detectados en el Jueves de Compadres

Aumentaron las actas por alcoholemia en enero del 2026

Las cifras del jueves 5 de febrero se enmarcan en una tendencia de incremento de infracciones por alcoholemia en Jujuy. Durante enero de 2026, los controles detectaron un aumento claro en la cantidad de actas labradas por consumo de alcohol al volante, lo que refleja un problema persistente en vías provinciales.

Comparación enero 2025 vs. enero 2026

  • Enero 2025: 585 actas por alcoholemia labradas por Policía de Seguridad Vial.

  • Enero 2026: 642 actas por alcoholemia.

La diferencia implica un aumento de casi 10% interanual en la cantidad de infracciones detectadas. Este crecimiento refleja la falta de conciencia al volante y por la vida de uno mismo y del otro.

Multas vigentes por alcoholemia en Jujuy

De acuerdo con los valores actualizados en diciembre de 2025, los montos de las multas por alcoholemia en la provincia son los siguientes:

  • Inferior a 0,2 gramos: $169.400 a $508.200

  • Superior a 0,2 gramos e inferior a 0,5 gramos: $508.200 a $847.000

  • Superior o igual a 0,5 gramos: $847.000 a $1.355.200

  • Superior o igual a 1 gramo: $1.355.200 a $1.694.000

  • Negativa o falta de cooperación: $1.694.000

