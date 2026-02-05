Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

En la previa del Jueves de Compadres , las carnicerías del Mercado Central de San Salvador de Jujuy registraron un movimiento moderado, con compras repartidas entre quienes adelantaron la juntada y quienes prefirieron esperar al mismo día. El foco estuvo puesto, como cada año, en el costo del asado y en cómo organizarse para no gastar de más.

Carnaval. ¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

“Fue normal, tranquilo”, resumió Reinaldo Chávez , carnicero del Mercado Central, al describir la venta en la antesala de la celebración.

Según explicó el comerciante, para un grupo de 10 personas el cálculo habitual ronda los 5 kilos de carne , dependiendo de si se acompaña con embutidos u otros platos. “El kilo de asado está a 20 o 22 mil pesos . Costilla, vacío, palomitas, todo eso vale lo mismo”, detalló Chávez.

De esta manera, hacer un asado solo con carne para 10 personas puede costar alrededor de 110 mil pesos . Cabe mencionar que muchos optan por mezclar cortes con embutidos para reducir el gasto total.

“La morcilla está a 10 mil, los chorizos a 13 mil y la butifarra a 14 mil. Si llevás mezclado, te sale un poco menos”, explicó dando cuenta una conducta de consumo. Además, señaló que una modalidad cada vez más común es repartir la compra entre los asistentes: “Uno lleva dos kilos, otro tres, así se organizan de acuerdo a cuántos son”.

Jueves de compadres Jueves de compadres - Foto de archivo: Todo Jujuy

Picante, precios y expectativa para el día central

Más allá del asado, el picante sigue siendo protagonista en celebraciones como la de este jueves de compadres y para el de comadres se enfatiza mucho más. “Se lleva más picante, sobre todo de lengua y de pollo. Eso se ve todos los años”, afirmó el carnicero.

En cuanto a los precios, Chávez reconoció que hubo versiones sobre un leve aumento en los últimos días, aunque aclaró que todavía no se reflejó en su mostrador. “Me dijeron que esta semana vino con un poquito de aumento, algo así como un 2%, pero todavía no recibí la mercadería nueva”, indicó, y remarcó: “Estos precios son de la semana pasada, no los tocamos”.

picante de pollo.jpg

Alerta por tormentas para el Jueves de Compadres:

Jujuy llega al Jueves de Compadres con condiciones climáticas inestables y un alerta amarillo por tormentas que rige en toda la provincia. Se prevén lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

El aviso coincide con una jornada de fuerte movimiento y celebraciones al aire libre, por lo que se recomienda extremar precauciones, seguir la evolución del pronóstico y evitar exposiciones innecesarias ante tormentas de mayor intensidad.