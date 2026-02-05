¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

La aparición del nuevo formato de DNI generó dudas entre los jujeños sobre la validez de los documentos actuales. Desde el Registro Civil llevaron tranquilidad y aclararon que no es obligatorio renovar el DNI.

“El DNI que hoy tenemos tiene plena validez hasta su fecha de vencimiento”, explicó el director del Registro Civil, Octavio Rivas. Esto incluye tanto el DNI físico como el que se encuentra cargado en la aplicación digital.

“No hace falta salir corriendo a renovar el documento. Recién cuando vence, se hace la reposición normal y se recibe el nuevo formato”, remarcó.

Embed - Todo sobre el nuevo DNI en Jujuy: documentos, viajes con menores y partidas digitales Qué pasa con el pasaporte Lo mismo ocurre con el pasaporte argentino. Los pasaportes actuales pueden utilizarse sin inconvenientes tanto dentro del país como para viajar al exterior hasta su vencimiento.

“Los países del Mercosur y los asociados ya están informados para aceptar ambos formatos”, indicó Rivas. En qué casos se recibe el nuevo DNI El nuevo formato se entregará cuando se realicen trámites como: cambio de domicilio

actualización

reposición por extravío En esos casos, y una vez agotados los insumos anteriores, el DNI llegará con el nuevo diseño. El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

