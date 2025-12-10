Qué necesito para viajar a Chile: documentos, permisos, horarios y recomendaciones para jujeños

El kit reglamentario para viajes en auto, también llamado Equipo de Prevención y Seguridad Vial, es un conjunto de elementos obligatorios por ley para prevenir accidentes y asistir en emergencias, incluyendo matafuegos (extintor), balizas triangulares , chaleco reflectivo (recomendado), botiquín de primeros auxilios , y herramientas básicas como gato, llave de cruz y rueda de auxilio

El botiquín de primeros auxilios es esencial para llevar en tu auto en caso de cualquier situación desafortunada

Con la llegada de las vacaciones de verano, crece el movimiento de jujeños y otros turistas que eligen viajar a Chile aprovechando la cercanía del Paso de Jama , uno de los cruces internacionales más utilizados del norte argentino. Para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro, es fundamental conocer la documentación obligatoria , los permisos necesarios para menores , los requisitos del vehículo y las recomendaciones para atravesar zonas de alta montaña.

Para ingresar a territorio chileno, las autoridades exigen que los viajeros presenten:

Documentación y requisitos para viajar a Chile por el Paso de Jama: guía completa para las vacaciones

Asimismo, Chile mantiene controles estrictos en materia de Sanidad y Aduanas , especialmente sobre el ingreso de alimentos, productos vegetales y animales. Se recomienda consultar previamente las restricciones para evitar multas.

En el caso de personas mayores o adultos con dificultades de movilidad, es recomendable llevar medicaciones, certificados médicos y teléfonos de contacto.

Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia en caso de viajar con menores.

DNI físico en buen estado o pasaporte vigente (no se aceptan fotos ni certificados digitales).

El cruce de frontera con menores de edad exige documentación específica:

Si el menor viaja con ambos padres: solo necesitan DNI y partida de nacimiento para acreditar filiación.

Si viaja con uno solo de los padres: se debe presentar autorización del otro progenitor , certificada por escribano o juez.

Si viaja con abuelos u otro adulto responsable: se requiere autorización firmada por ambos padres, especificando destino y fechas.

Estos permisos deben estar certificados y, en caso de ser digitales, deben contar con validación oficial.

Documentación del vehículo

Para circular en Chile, el vehículo —sea auto particular o camioneta— debe cumplir con los siguientes requisitos:

Título de propiedad o cédula verde .

Cédula azul , en caso de que el conductor no sea el titular del vehículo.

Licencia de conducir vigente .

Seguro con cobertura internacional Mercosur/Chile , conocido como SOAPEX .

Revisión técnica y VTV al día .

Extintor, botiquín de primeros auxilios y triángulos de seguridad.

Si el vehículo es alquilado, se debe incluir una autorización de la empresa para cruzar la frontera.

Recomendaciones para cruzar el Paso de Jama

El Paso de Jama atraviesa zonas de altísima montaña, con tramos que superan los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por ello, se recomienda:

Llevar siempre agua potable , bebidas calientes y alimentos livianos .

Contar con oxígeno portátil , especialmente para personas sensibles a la altura.

Cargar combustible antes de ascender, ya que hay tramos largos sin estaciones.

Abrigo térmico aun en verano, debido a los cambios bruscos de temperatura.

Evitar viajar de noche por la reducción de visibilidad y riesgo de congelamiento.

Horarios y tiempos de espera

Durante el período de vacaciones, suele incrementarse el tránsito y pueden registrarse demoras tanto en el lado argentino como en el chileno. Es aconsejable revisar:

Estado del Paso de Jama en fuentes oficiales.

Condiciones climáticas , ya que nevadas, viento blanco o lluvias pueden afectar la transitabilidad.

Horarios de funcionamiento del control fronterizo, que pueden variar por temporada.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

Paso Fronterizo Paso de Jama – Argentina: de 08:00 hasta 20:00 hora argentina

Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Qué tener en cuanta a la hora de ir por el Paso de Jama

Jama es el paso de alta montaña que une Jujuy con San Pedro de Atacama, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, a través de la Ruta Nacional 52, parte del corredor bioceánico que conecta con los puertos del norte de Chile.

Para quienes planean cruzar en estos días, las recomendaciones generales son:

Revisar documentación personal y del vehículo antes de salir.

Consultar requisitos migratorios y aduaneros actualizados.

Cargar combustible en los puntos habilitados del lado argentino, ya que la ruta es larga y con pocas estaciones de servicio.

Recordar que se circula a gran altura: hidratarse bien, evitar comidas pesadas y no hacer esfuerzos físicos intensos.

Estar atentos a cambios en el clima (vientos, nieve, hielo), que pueden motivar cierres o restricciones de un momento a otro.

Ubicación geográfica y clima en el Paso de Jama

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia entre Susques y el Paso de Jama.png

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.