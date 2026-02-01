domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 16:33
Datos.

Muchos jujeños caen en el Veraz sin saberlo: cómo evitarlo

Deudas chicas, tarjetas y facturas impagas pueden llevar al Veraz. Qué errores son comunes en Jujuy y qué se puede hacer para evitarlos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Veraz

Deudas chicas que se pasan por alto, tarjetas de crédito usadas para “llegar a fin de mes” y facturas impagas pueden terminar afectando el historial crediticio sin que la persona lo note apareciendo en el Veraz. En Jujuy, esta situación se repite cada vez más y genera consecuencias que suelen aparecer recién cuando se intenta sacar un préstamo, alquilar o acceder a una financiación.

“El Veraz en sí es una base de datos en la cual figura toda la historia crediticia de una persona. Si pagó, si no pagó, básicamente”, explicó el abogado César Lera, al referirse a uno de los registros más temidos por los consumidores.

Qué es el Veraz y por qué genera tantos problemas

El Veraz es una base de datos privada que consultan bancos, financieras y comercios antes de otorgar créditos o planes de pago. Según Lera, funciona como un antecedente financiero. “Es como un antecedente penal, pero financiero”, graficó.

Estar en el Veraz no significa automáticamente que una persona no pague, pero sí condiciona el acceso al sistema. “Por lo general todas las entidades chequean ahí si sos una persona confiable o no y en base a eso te prestan plata, te dan una tarjeta o un plan”, señaló.

Por eso, muchos jujeños se enteran recién cuando reciben una negativa.

Deudas chicas que terminan en un gran problema

Uno de los puntos que más se repite es que no siempre se ingresa al Veraz por grandes montos.

“Puede ser una deuda mínima, incluso una factura de teléfono que se te pasó pagar”, advirtió Lera.

Entre los errores más frecuentes aparecen:

  • Tarjetas de crédito usadas sin control o pagando solo el mínimo.
  • Servicios impagos como telefonía, internet o TV por cable.
  • Cargos de mantenimiento que siguen corriendo aunque la tarjeta no se use.

En ese sentido, el abogado remarcó que muchas personas no dimensionan el impacto del atraso. “Muchas veces creen que una deuda chica no pasa nada, y ese es el problema”, puntualizó.

Las tres formas de salir del Veraz

No todas las personas que figuran en el Veraz están en la misma situación. Según explicó el abogado César Lera, existen tres escenarios distintos, y cada uno tiene consecuencias diferentes.

Cuando la deuda no es tuya

Puede ocurrir que una persona aparezca registrada por error o por una confusión con otra deuda. En esos casos, la salida es inmediata.

“Si aparecés en el Veraz y no tenés deuda con esa entidad, se pide una desafectación. En ese caso se borra y no quedan rastros”, explicó Lera.

Para eso, es necesario presentar un comprobante que acredite que no existe relación con la deuda informada.

Cuando la deuda se paga

Si la deuda existió y se cancela, el nombre no se elimina de manera automática.

“Vos pagás la deuda, pero vas a estar afectado dos años más desde que pagaste. La diferencia es que figura que pagaste”, señaló el abogado.

Esto significa que, aunque la persona siga apareciendo en el registro, queda claro que cumplió con el pago, algo que suele ser valorado por bancos o financieras.

Cuando la deuda no se paga

En los casos en que la deuda nunca se cancela, la permanencia en el Veraz tampoco es indefinida.

“La ley argentina prohíbe que una persona esté más de cinco años en una base de datos privada. Cumplido ese plazo, se puede pedir la desactivación”, explicó Lera.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que la deuda desaparezca, sino que deja de figurar en ese registro en particular.

Además, el abogado remarcó que no debe confundirse la prescripción de una deuda con la salida del Veraz: una obligación puede prescribir antes, pero el registro negativo puede mantenerse hasta cumplir los cinco años.

Un dato clave: se puede pedir la baja de la tarjeta aunque haya deuda

Uno de los consejos centrales del abogado tiene que ver con las tarjetas de crédito. “Es importante saber que uno se puede dar de baja de la tarjeta de crédito por más de que tenga deuda”, afirmó.

Dar la baja no elimina lo adeudado, pero sí evita que el problema siga creciendo. “De esa manera frenás futuros intereses y se cortan los gastos de mantenimiento del plástico, que hoy son muy caros”, aseguró. Lera recomendó hacerlo de forma presencial y por escrito: “Por teléfono o por mail muchas veces no te dan la baja. Lo mejor es ir al banco con un escrito, llevar dos copias y quedarte con una sellada”.

La Ley 25.236 permite acceder gratis al informe del Veraz dos veces al año.

Cómo evitar caer en el Veraz

Para prevenir situaciones que luego se vuelven difíciles de revertir, el especialista recomendó:

  • Revisar periódicamente el estado de tarjetas y servicios.
  • No dejar de pagar sin consultar antes opciones de refinanciación.
  • Pedir la baja de tarjetas que no se usan.
  • Guardar comprobantes de pagos y reclamos.

“Informarse a tiempo evita problemas a largo plazo”, insistió Lera. En un contexto donde muchas familias ajustan gastos para llegar a fin de mes, conocer cómo funciona el sistema puede marcar la diferencia entre una deuda controlable y un bloqueo financiero inesperado.

