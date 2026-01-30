viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 09:15
Turismo.

El pueblo jujeño que la ONU ubicó entre los mejores del planeta

La localidad fue reconocida por su compromiso con el turismo sostenible, el cuidado de sus tradiciones ancestrales y un modelo de desarrollo comunitario.

Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo Maimará fue distinguido como uno de los “mejores del mundo” en la edición 2025 de los Best Tourism Villages.

Un atractivo pueblo del norte de Argentina recibió un reconocimiento internacional. Después de siglos desarrollando una identidad propia basada en su entorno natural, la actividad agrícola y el legado de tradiciones ancestrales, Maimará fue distinguido como uno de los “mejores del mundo” en la edición 2025 de los Best Tourism Villages.

El premio, organizado por ONU Turismo, se otorgó tras un exhaustivo proceso de selección que evaluó a más de 270 localidades de 65 países. La distinción se hizo oficial el 17 de octubre en la ciudad de Huzhou, China.

Esta localidad ubicada en Jujuy se destaca por la preservación de sus tradiciones, la gestión sustentable y el desarrollo comunitario.

Maimará es un pequeño pueblo de poco más de 3.500 habitantes situado a la vera del río Grande, en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. La representación argentina en este reconocimiento se completó con Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, otro de los pueblos nacionales que recibió distinción en esta edición.

Maimará: el tesoro jujeño elegido entre los mejores pueblos del mundo

Situado en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Maimará atrae a turistas de todos los rincones, no solo por sus paisajes espectaculares, sino también por la autenticidad que refleja su cotidianeidad rural.

Maimará está entre los mejores del mundo, según la ONU.

El principal imán visual del lugar es la famosa “Paleta del Pintor”, una impresionante formación de cerros cuyas laderas multicolores parecen haber sido dibujadas con pincel. A los pies de estas montañas, la vida del pueblo se desarrolla en estrecho vínculo con el río Grande y la Pachamama, conservando firmes tradiciones agrícolas y un profundo arraigo con la tierra.

En sus fértiles chacras se cultivan verduras, flores y viñedos, impulsando la creciente elaboración de vinos de altura que caracteriza a la zona. El turismo que se promueve allí es rural y auténtico, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de recorrer senderos, explorar la naturaleza y conectarse de manera directa con el entorno.

Un atractivo pueblo del norte de Argentina recibió un reconocimiento internacional.

Un pueblo con tradiciones ancestrales y compromiso ecológico

Más allá de sus paisajes, Maimará se diferencia por la vitalidad de sus tradiciones ancestrales y el compromiso de sus habitantes con prácticas sostenibles. El pueblo conserva celebraciones que reflejan su identidad cultural, como la ofrenda a la Pachamama, el Carnaval Quebradeño y la fiesta de Santa Ana.

Sus pobladores, reconocidos por su trato cercano y espíritu acogedor, integran a niños y jóvenes en las tareas del campo y en las tradiciones locales, fortaleciendo un sentimiento de identidad compartida que resultó determinante para alcanzar este destacado reconocimiento internacional.

Maimará se diferencia por la vitalidad de sus tradiciones ancestrales y el compromiso de sus habitantes con prácticas sostenibles.

El premio otorgado por ONU Turismo, tras una competencia que reunió a más de 270 postulaciones de 65 países, respalda el trabajo de Maimará en la preservación de su herencia cultural y en la promoción de un modelo turístico consciente y sustentable.

Esta distinción no solo proyecta al pueblo en el escenario global como nunca antes, sino que también consolida a Jujuy y a la Argentina como referentes mundiales del turismo rural sostenible, e invita a conocer la esencia auténtica y fascinante de la Quebrada de Humahuaca.

