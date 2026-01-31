sábado 31 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de enero de 2026 - 12:47
Inspiración.

Entre la Puna, el sushi y el rock: la chef jujeña que cocina sin recetas rígidas

De jugar a la cocinita a ganar concursos y cocinar en altura: el recorrido de una chef jujeña que mezcla territorio, técnica y libertad creativa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jesica Cardon

De jugar a la cocinita en un patio lleno de plantas a cocinar en la Puna, especializarse en sushi y ganar un torneo federal. La historia de la jujeña Yésica Cardón no sigue un camino lineal ni responde a moldes clásicos, es el recorrido de una chef que hizo de la curiosidad, la prueba y el error, y la identidad propia, su forma de entender la gastronomía.

Lee además
Un jujeño en Brasil.
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil
Hernán Alaniz.
Fútbol.

De Jujuy al Caribe: un jujeño es el nuevo PF de un club de República Dominicana

Yésica tiene 36 años, es chef, emprendedora y asesora gastronómica en Jujuy y Salta. En 2024 ganó el Torneo Federal de Chef y hoy es reconocida por una cocina que cruza técnicas, territorios y experiencias. Pero todo empezó mucho antes de una cocina profesional.

Del juego a la decisión: cuando cocinar dejó de ser un hobby

El primer recuerdo que tiene de la cocina no está ligado a recetas ni a estudios formales, sino al juego. “Vivíamos en una casa con un patio grande, lleno de plantas, y con mi hermano jugábamos a la cocinita”, recuerda. Hojas, agua, barro y la imaginación de estar frente a una cámara de televisión eran parte de esas tardes de infancia.

Con el tiempo, cocinar dejó de ser solo un juego. Desde muy chica empezó a preparar comidas en su casa, guisos simples, platos cotidianos, siempre siguiendo indicaciones básicas que le dejaba su mamá antes de ir a trabajar. “Mis hermanos preferían que cocine yo”, cuenta entre risas.

Sin embargo, el primer camino académico no fue la gastronomía. Yésica estudió biología durante varios años, hasta que el trabajo y la rutina la llevaron a dejar la carrera. Fue justamente en un bar, ya vinculada al rubro gastronómico, donde apareció el primer quiebre. Un día faltó el cocinero y se animó a reemplazarlo. “Ahí me di cuenta de algo clave, lo disfrutaba y no me costaba”, dice.

Ese momento marcó un antes y un después. Decidió estudiar cocina con una idea clara en la cabeza: formarse en serio y, algún día, abrir un restaurante familiar. El proyecto todavía está pendiente, pero el camino ya esta iniciado.

Embed - YESICA CARDÓN LA SUSHIWOMAN JUJEÑA TJ

Cocina de altura, sushi y libertad creativa: la historia de la jujeña

El sushi no apareció como una decisión planificada. Llegó de casualidad, en un evento de Carnaval, en una cocina improvisada y caótica. Entre freidoras, carpas y contratiempos, Yésica terminó trabajando junto a un chef referente de la cocina japonesa en Argentina. “Pensé que me mandaban al matadero, no sabía hacer sushi”, admite. Pero salió muy bien.

Ese encuentro abrió una nueva etapa: formación, cursos, práctica constante y una especialización que parecía lejana para Jujuy, pero que hoy es parte de su identidad profesional. La pandemia, paradójicamente, facilitó el proceso al permitir capacitaciones virtuales y ampliar horizontes.

Jesica Cardon (1)
Jesica Card&oacute;n - Chef juje&ntilde;a

Jesica Cardón - Chef jujeña

La cocina de altura, un nuevo desafío:

Otro desafío clave llegó con la cocina de altura. Trabajar en Salinas fue una experiencia transformadora. En la Puna, nada funciona igual, los tiempos de cocción cambian, los puntos de ebullición son distintos y técnicas habituales dejan de servir. “Un bizcochuelo es casi imposible, el arroz o se pasa o queda crudo”, explica. Algunas preparaciones se resolvían con creatividad: merengues secados al sol, piononos en lugar de tortas, recetas adaptadas desde cero.

Ese contacto directo con el territorio reforzó su mirada sobre la gastronomía: cocinar no es repetir fórmulas, sino entender el contexto. Lo mismo ocurre con los productos locales. Zarzamoras silvestres en Yala, hongos nativos, plantas comestibles y sabores de la región forman parte de una búsqueda constante. “Es prueba y error, y también gusto personal. No todos los chefs usamos lo mismo, y eso está bien”, sostiene.

El rock, parte de su identidad:

El rock también atraviesa su forma de cocinar. Yésica escucha rock mientras trabaja y lo asocia directamente a ciertos rituales gastronómicos. “El asado y un buen rock van de la mano”, dice sin dudar. Para ella, la música no es solo compañía: marca el ritmo, el clima y hasta la energía de la cocina.

Yésica no cree en recetas rígidas ni en etiquetas cerradas. Cocina sushi, cocina en la Puna, escucha rock, lee sobre gastronomía y cultura, y defiende una cocina que cuente historias. “La gastronomía es un mundo enorme, hay lugar para todo y para todos”, resume.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

De Jujuy al Caribe: un jujeño es el nuevo PF de un club de República Dominicana

Una jujeña será capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet

"No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

Una masa, siete variedades: la pastelera jujeña que enseña a ahorrar en la mesa dulce

Lo que se lee ahora
Un recolector de residuos encontró una extensa carta de amor dentro de la basura.  
Sociedad.

Viral: la carta de amor perdida que sorprendió a un recolector de basura y es furor en redes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo) video
Fútbol.

Matías Módolo reveló detalles de la tarde del escándalo de Gimnasia de Jujuy con Comesaña

Matías Jurado en prisión video
Causa.

Matías Jurado, su vida en la cárcel y el día a día del presunto asesino serial

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado video
Jujuy.

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado

Terror enYuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)
Violencia.

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía

Temporal en Mendoza. 
Inundaciones.

Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel