20 de noviembre de 2025 - 09:46
Tránsito.

Cómo está el Paso de Jama hoy y qué debo saber para viajar el fin de semana largo

De cara al fin de semana largo, repasamos cómo está el Paso de Jama y el estado del resto de los pasos fronterizos usados para viajar a Chile.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama

Tras los cierres y restricciones de días anteriores debido a vientos intensos que impidieron realizar la revisión correspondiente a los camiones que utilizan el cruce fronterizo, el Paso de Jama, hoy se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

Cómo está hoy el Paso de Jama

Pensando en el fin de semana largo, muchos jujeños y turistas miran hacia Chile: Iquique, Calama y San Pedro de Atacama vuelven a aparecer como destinos elegidos.

Después de jornadas con cierres preventivos y restricciones para el transporte de carga por fuertes vientos, el Complejo Fronterizo Integrado Jama figura hoy habilitado para todo tipo de vehículos.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 08:00 hasta 20:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

paso de jama
paso de jama

paso de jama

Detalles en Jama

  • Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.
  • Clima reportado: despejado, sin viento.

Observación importante: precaución por un accidente en el kilómetro 110 de la ruta chilena, por lo que se recomienda manejar con atención y respetar las indicaciones de Carabineros y Vialidad.

Del lado argentino, el Paso de Jama también figura como habilitado para todo tipo de transporte, con buen tiempo y buena visibilidad según el sitio oficial de pasos internacionales.

Qué tener en cuanta a la hora de ir por el Paso de Jama

Jama es el paso de alta montaña que une Jujuy con San Pedro de Atacama, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, a través de la Ruta Nacional 52, parte del corredor bioceánico que conecta con los puertos del norte de Chile.

Para quienes planean cruzar en estos días, las recomendaciones generales son:

  • Revisar documentación personal y del vehículo antes de salir.
  • Consultar requisitos migratorios y aduaneros actualizados.
  • Cargar combustible en los puntos habilitados del lado argentino, ya que la ruta es larga y con pocas estaciones de servicio.
  • Recordar que se circula a gran altura: hidratarse bien, evitar comidas pesadas y no hacer esfuerzos físicos intensos.
  • Estar atentos a cambios en el clima (vientos, nieve, hielo), que pueden motivar cierres o restricciones de un momento a otro.

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia entre Susques y el Paso de Jama.png

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

Cómo están los demás pasos fronterizos

(Reporte Diario N° 1 – Complejos Fronterizos Provincia El Loa, Chile, al 20/11/2025)

Complejo Fronterizo Ollagüe

Estado: habilitado.

Horario:

  • 8:00 a 18:30 para transporte de carga.
  • 8:00 a 20:00 para todos los demás vehículos.

Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.

Clima: despejado.

Complejo Fronterizo Integrado Jama

Estado: habilitado.

Horario: 8:00 a 20:00 (Chile–Argentina).

Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.

Observación: precaución por accidente en el kilómetro 110.

Clima: despejado, sin viento.

Complejo Fronterizo Hito Cajón

Estado: habilitado.

Horario: 8:00 a 18:00.

Tipo de flujo: todo tipo de vehículo.

Clima: despejado, sin viento.

Complejo Fronterizo Integrado Sico

Estado: habilitado solo para transporte de carga.

Horario: 8:00 a 18:00.

Tipo de flujo: solo transporte de carga.

Observaciones:

Ruta transitable del kilómetro 130 al 312.

Precaución por trabajos en calzada y berma del kilómetro 215 al 277.

Desvío por instalación en el kilómetro 235.

Trabajos de saneamiento en el kilómetro 277.

Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama

Estado: habilitado.

Horario: 8:00 a 18:00.

Clima: despejado.

