miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 19:48
Frontera.

Cierre preventivo en el Paso de Jama para transportes de carga

La zona fronteriza registra fuertes vientos lo que produjo el cierre preventivo, afectando a los vehículos de carga internacional entre Argentina y Chile.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Paso de Jama.&nbsp;

Paso de Jama. 

El miércoles 19 de noviembre de 2025, la Policía de la Provincia de Jujuy informó a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial que se declaró el cierre preventivo para el transporte de carga en el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile. Esta medida se tomó debido a vientos intensos que impiden realizar la revisión correspondiente a los camiones que utilizan el cruce fronterizo.

Situación actual y recomendaciones

El paso continúa habilitado para vehículos particulares y personas, pero la atención para camiones de carga está suspendida temporalmente. Se recomienda a los transportistas guardar la mejora de las condiciones climáticas para reanudar sus actividades y evitar riesgos en la circulación.

Paso de Jama

Alerta amarilla por fuertes vientos: en qué zonas de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia de Jujuy este miércoles por la noche.

Las áreas afectadas incluyen: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Susques.

El informe oficial detalla que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

  • No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

  • Desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

  • Estar atentos a los comunicados oficiales y actualizaciones del pronóstico.

