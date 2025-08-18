Cierre temporal del Paso de Jama por fuertes tormentas

Fuentes del Servicio Meteorológico Chileno anunciaron la llegada de un frente frio para la zona cordillerana , donde se espera la presencia de fuertes vientos y nevadas de diferente intensidad en el en el sector de Paso de Jama en este lunes 18 de agosto , lo que por el momento, continuará hasta mañana martes inclusive.

Fuetes del Servicio Meteorológico de Chile anuncian la llegada de nevadas normales a moderadas en las zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama ; a su vez se suman vientos moderados en la región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo . Sumado a estas inclemencias, se esperan probables tormentas eléctricas en las regiones de Arica y Coquimbo .

Estas condiciones hace que se tomen medidas de cierre preventivo y temporal del Complejo Fronterizo Integrado Jama para todo tipo de vehículo durante el día lunes 18 de agosto hasta el martes 19 de agosto inclusive durante toda la jornada.

Por la presencia de vientos moderados a fuertes y posible precipitaciones, el Paso de Jama permanecerá cerrado hasta mañana martes inclusive.

El área será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h, especialmente en las zonas de mayor altura sobre el nivel del mar.

Cuándo cerrarán de manera preventiva la zona limítrofe del Paso de Jama

El Complejo Fronterizo Jama, permanecerá cerrado preventivamente para el transporte de carga y paso de turistas durante el hoy lunes 18 de agosto y mañana martes 18 de agosto por el anuncio de condiciones climáticas que pueden traer aparejada complicaciones en el tránsito por la zona cordillerana.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: Cerrado

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: Cerrado

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.