lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 07:20
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

El SMN emitió alerta por fuertes vientos en casi toda la provincia de Jujuy. Mientras que también advierte por peligro de incendios. Mirá el pronóstico completo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendios en Jujuy - Imagen de archivo

Incendios en Jujuy - Imagen de archivo

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)
Alerta.

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días
Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Alerta por vientos en Jujuy: qué zonas son advertidas por el SMN

De acuerdo con la alerta amarilla emitida por el SMN por viento intenso, este lunes 18 de agosto los sectores afectados serán: zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Puna de Susques, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques.

En estos puntos de la provincia, a partir de la tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

viento zonda.jpg
Alerta amarilla por vientos este viernes en Jujuy

Alerta amarilla por vientos este viernes en Jujuy

Dentro de las recomendaciones que brindan los especialistas, están los siguientes puntos:

  1. Evitar actividades al aire libre.
  2. Asegurar los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Peligro por incendios forestales: nivel alto y muy alto

Por otra parte, el SMN emitió una alerta por peligro de incendios forestales para toda la provincia de Jujuy. La gran mayoría de las localidades se encuentran bajo un nivel alto, mientras que algunos sectores de la Puna presentan advertencia por peligro muy alto.

Cabe destacar que la alerta rige hasta este lunes y, por el momento, no se emitió una renovación.

incendios forestales advertencia

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Considerando lo ocurrido semanas atrás con los incendios forestales, el gobernador Carlos Sadir, encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencias para definir acciones preventivas frente a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer la presencia de brigadistas en terreno, asegurar recursos logísticos y mantener la comunicación activa con municipios y comisiones municipales. Además, se recomendó a la población extremar precauciones para evitar conductas de riesgo, como la quema de pastizales o residuos al aire libre.

En este marco, el COE resolvió coordinar acciones preventivas y reforzar la capacidad de respuesta en caso de nuevos focos ígneos.

REUNION COMITE DE EMERGENCAS.jpg
El COE analizó la situación en Jujuy

El COE analizó la situación en Jujuy

