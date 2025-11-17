martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 18:34
Video.

Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

La provincia de Chubut está bajo alerta roja y naranja debido a ráfagas que superan los 150 km/h, afectando especialmente el sur y Comodoro Rivadavia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Rafagas de viento en Chubut.

Rafagas de viento en Chubut.

Lee además
Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN
Informe trimestral.

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN
¿llegan las tormentas fuertes a jujuy? el pronostico del smn para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

En el sur de la provincia, especialmente en la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y Río Senguer, se han registrado vientos que alcanzan y superan los 150 km/h, con ráfagas puntuales en zonas petroleras que alcanzan los 352 km/h. Esta situación llevó a la provincia a declarar emergencia climática.

Alcance de las alertas y regiones afectadas

La alerta roja, (fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres) se encuentra vigente para el sur de Chubut, incluye la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y Río Senguer. Las ráfagas de viento alcanzan velocidades extremas que ponen en peligro la integridad estructural y la seguridad de las personas.

Además hay alerta naranja y amarilla: Se extienden al resto de la provincia y zonas costeras, donde los vientos, aunque algo menos intensos, siguen siendo peligrosos y capaces de generar inconvenientes graves.

A su vez, el resto de Chubut y toda Santa Cruz están bajo alerta naranja por vientos. mientras que la alerta de nivel amarillo se extiende también en Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioChubut/status/1990433509622599843&partner=&hide_thread=false

Daños materiales y restricciones oficiales

Las autoridades locales informaron sobre la caída de árboles, techos desprendidos y daños en infraestructuras públicas y privadas. Para minimizar los riesgos a la población, implementaron medidas estrictas:

Restricción de circulación: solicitan a la comunidad a permanecer en sus hogares para salvaguardar la vida de las personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElChubut/status/1990495039299203160&partner=&hide_thread=false

Cierre de rutas, escuelas y aeropuertos: restringieron las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con demás ciudades de Chubut desde las 6 de la mañana, por el riesgo de vuelcos y falta de visibilidad.

Ante la situación, recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Anuncian un noviembre con mucha lluvia en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

El pueblo de Salta lleno de naturaleza, historia y tradición que sorprende a todos

Lo que se lee ahora
El dólar cayó por quinto día seguido.
Economía.

El dólar bajó cinco días seguidos y tocó el precio más bajo en 30 días

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel