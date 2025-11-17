Chubut bajo alerta roja y emergencia climática: fuertes vientos golpearon a la provincia

Este lunes 17 de noviembre, la provincia de Chubut se vio afectada por una crítica una situación climática con la declaración de alerta roja y naranja por fuertes ráfagas de viento según el parte del Servicio Meteorológico Nacional . Se registran daños significativos y restricciones estrictas para proteger a la población.

En el sur de la provincia, especialmente en la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y Río Senguer, se han registrado vientos que alcanzan y superan los 150 km/h, con ráfagas puntuales en zonas petroleras que alcanzan los 352 km/h. Esta situación llevó a la provincia a declarar emergencia climática.

La alerta roja , (fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres) se encuentra vigente para el sur de Chubut, incluye la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y Río Senguer. Las ráfagas de viento alcanzan velocidades extremas que ponen en peligro la integridad estructural y la seguridad de las personas.

Además hay alerta naranja y amarilla: Se extienden al resto de la provincia y zonas costeras, donde los vientos, aunque algo menos intensos, siguen siendo peligrosos y capaces de generar inconvenientes graves.

A su vez, el resto de Chubut y toda Santa Cruz están bajo alerta naranja por vientos. mientras que la alerta de nivel amarillo se extiende también en Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

El viento arrancó el techo de un monoblock en el barrio 1008 de Comodoro Rivadavia



El pico máximo de las ráfagas, previsto entre las 10 y las 12 horas, provoco diversos inconvenientes en Comodoro Rivadavia. Así lo confirmo Miguel Gómez, secretario de control urbano y…

Daños materiales y restricciones oficiales

Las autoridades locales informaron sobre la caída de árboles, techos desprendidos y daños en infraestructuras públicas y privadas. Para minimizar los riesgos a la población, implementaron medidas estrictas:

Restricción de circulación: solicitan a la comunidad a permanecer en sus hogares para salvaguardar la vida de las personas.

Por el temporal se hundieron 3 barcos en Caleta Paula

Cierre de rutas, escuelas y aeropuertos: restringieron las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con demás ciudades de Chubut desde las 6 de la mañana, por el riesgo de vuelcos y falta de visibilidad.

Ante la situación, recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.