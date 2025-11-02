Anuncian un noviembre con mucha lluvia en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Arrancó el penúltimo mes de 2025 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico trimestral para todo el país. En ese sentido, indicó que en Jujuy se espera un noviembre con lluvias superiores a lo normal y con temperaturas dentro de los valores habituales para la región. Estas condiciones podrían extenderse durante diciembre y enero de 2026.
Noviembre llega con más lluvias a Jujuy: cómo estará el clima
Pronóstico de lluvias
De acuerdo al reporte del SMN para los meses de noviembre, diciembre y enero, en materia de precipitaciones se prevé mayor probabilidad en la región del NOA, incluida la provincia de Jujuy. Para estos sectores del país, se proyectan lluvias por encima de lo normal, con valores estimados entre el 45% y el 50%.
Pronóstico de temperaturas
En cuanto a las temperaturas previstas para noviembre y los dos meses siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Jujuy —al igual que en el resto del NOA y el sur de Patagonia— las condiciones serán normales para la época.
Pronóstico del tiempo para Jujuy del 3 al 7 de noviembre
Para la primera semana de noviembre de 2025, los especialistas anticipan inestabilidad en Jujuy. En principio, tanto lunes como martes podrían registrarse máximas entre 26°C y 29°C, con jornadas soleadas y cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, hacia la mitad de la semana comenzarían a descender las temperaturas, con máximas que no superarían los 23°C y la presencia de lluvias débiles.