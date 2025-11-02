Anuncian un noviembre con mucha lluvia en Jujuy: qué dice el pronóstico del SMN

Noviembre lluvioso en Jujuy

Arrancó el penúltimo mes de 2025 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico trimestral para todo el país. En ese sentido, indicó que en Jujuy se espera un noviembre con lluvias superiores a lo normal y con temperaturas dentro de los valores habituales para la región. Estas condiciones podrían extenderse durante diciembre y enero de 2026.

Noviembre llega con más lluvias a Jujuy: cómo estará el clima Pronóstico de lluvias De acuerdo al reporte del SMN para los meses de noviembre, diciembre y enero, en materia de precipitaciones se prevé mayor probabilidad en la región del NOA, incluida la provincia de Jujuy. Para estos sectores del país, se proyectan lluvias por encima de lo normal, con valores estimados entre el 45% y el 50%.

tiempo en Jujuy - posibles lluvias Pronóstico de temperaturas En cuanto a las temperaturas previstas para noviembre y los dos meses siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que en Jujuy —al igual que en el resto del NOA y el sur de Patagonia— las condiciones serán normales para la época.

En estudios realizados entre 2000 y 2019 se observó que cada año mueren cerca de 500 mil personas a causa del calor. Pronóstico del tiempo para Jujuy del 3 al 7 de noviembre Para la primera semana de noviembre de 2025, los especialistas anticipan inestabilidad en Jujuy. En principio, tanto lunes como martes podrían registrarse máximas entre 26°C y 29°C, con jornadas soleadas y cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia la mitad de la semana comenzarían a descender las temperaturas, con máximas que no superarían los 23°C y la presencia de lluvias débiles.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.