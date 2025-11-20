Secuestraron caballos sueltos con sus crías en Alto Comedero y Palpalá

Los operativos los realizó el Cuerpo de Caballería cuando les llegaron las denuncias por parte de los propios vecinos, tanto de Alto Comedero como Palpalá . Cabe recordar que el secuestro de animales sueltos está contemplada como infracción en el Código Contravencional.

Estadísticas. Aumentaron más de un 40% las actuaciones por dejar animales sueltos en las rutas de Jujuy en 2025

Sancionados. La multa por dejar animales sueltos en las rutas puede superar los 3 millones de pesos

Según informó la Policía de la Provincia, los procedimientos se llevaron a cabo tras reportes recibidos en Alto Comedero y Palpalá, donde se constató la presencia de yeguas con crías y otro equino hembra circulando sin supervisión. Esta situación se encuadra como infracción al Artículo 87° de la Ley 5860/14 , que establece sanciones por falta de cuidado y pastoreo.

El primer operativo ocurrió el 18 de noviembre de 2025 , alrededor de las 10:30 , en Avenida Forestal , a la altura del I.U.P.S., donde fue secuestrada una yegua con su cría.

El segundo procedimiento tuvo lugar el 19 de noviembre , a las 07:15 , en Ruta Provincial N° 21 , zona de Difunta Correa, donde se incautó otro equino encontrado suelto.

En ambos casos, se aplicó el secuestro preventivo previsto por el Artículo 15 de la Ley 5860/14, luego de verificar que los animales carecían del cuidado correspondiente por parte de sus propietarios o tenedores.

Traslado y resguardo de los caballos

Tras ser asegurados, los animales fueron trasladados a la base del Cuerpo de Caballería en Barrio Centro Forestal, donde quedaron al resguardo mientras se siguen las actuaciones contravencionales correspondientes.

De cuánto es la multa por dejar animales sueltos

Una ley sanciona a quienes dejan caballos, vacas, llamas, corderos o cualquier otro tipo de animal de gran porte, sin las medidas de seguridad adecuadas en cercanías a rutas, tanto provinciales como nacionales, o también en caminos vecinales.

Las sanciones pueden ser económicas, de trabajos comunitarios o hasta de prisión. La multa depende del grado de la falta, pero puede alcanzar los 3.082.000 pesos. También puede sumarle al sancionado, días de arresto o jornadas de trabajo comunitario.