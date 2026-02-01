domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 08:30
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Este domingo 1 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarilla por tormentas en gran parte de Jujuy, con lluvias intensas, actividad eléctrica y posible granizo en zonas elevadas.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta amarillo por tormentas fuertes sobre gran parte de la provincia de Jujuy, incluyendo regiones de montaña donde podrá haber fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El aviso meteorológico abarca este domingo 1 de febrero zonas como la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, lugares donde se pueden registrar tormentas con precipitaciones intensas, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de granizo en cortos períodos. En niveles más altos, las tormentas podrían ser localmente severas e impactar actividades al aire libre y el tránsito en rutas de montaña.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia
Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Zonas afectadas y recomendaciones

El SMN incluyó en la advertencia varias áreas del territorio jujeño, especialmente en relieve elevado donde las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de tormentas intensas. En estas regiones pueden presentarse lluvias abundantes en períodos cortos, descargas eléctricas, ráfagas que superen los 6080km/h y ocasional caída de granizo.

Entre las zonas más expuestas figuran sectores de montaña como Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, donde el riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas —especialmente al aire libre o en rutas— es mayor por las condiciones inestables que atraviesa la atmósfera. El SMN recomienda a la población tomar precauciones: evitar espacios abiertos durante tormentas, asegurar objetos sueltos en viviendas y propiedades, y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Se espera que la inestabilidad climática persista durante la mayor parte del día de hoy, con posibilidad de lluvia y tormentas localmente fuertes desde la mañana hasta la noche. Este contexto meteorológico forma parte de un patrón extendido de inestabilidad que se observa en varias provincias del norte argentino durante los primeros días de febrero, con advertencias similares emitidas por el SMN en otras jurisdicciones.

¿Qué implica el nivel amarillo?

El nivel amarillo en la escala del SMN significa que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y cierto riesgo de interrumpir actividades habituales por momentos. No se trata de una alerta extrema, pero sí de una condición que exige atención y precaución, especialmente en áreas rurales, montañosas y para quienes deban transitar por rutas provinciales expuestas a condiciones adversas.

Ante esta situación, se sugiere consultar el pronóstico extendido del tiempo en Jujuy y seguir las recomendaciones oficiales para resguardar seguridad personal y familiar durante episodios de tormenta.

