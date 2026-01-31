Enero termina con alerta por tormentas en Jujuy: lluvias intensas y fuerte inestabilidad

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

Cierra enero con alertas amarillas vigentes por tormentas y fuertes lluvias , una constante que marcó prácticamente todo el mes y mantuvo inestable el clima en gran parte del territorio.

Desde los primeros días de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió repetidas advertencias por tormentas , precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y granizo en distintos momentos del mes, afectando tanto a la capital jujeña como a otras localidades y regiones de la provincia.

Estas condiciones se dieron en pleno verano jujeño, época en la que tradicionalmente la provincia registra sus mayores precipitaciones del año: enero es el mes con más lluvias promedio, acumulando alrededor de 154 mm, con lluvias presentes en más de 25 días del mes según datos climáticos históricos para la provincia de Jujuy.

La persistencia de las tormentas y las precipitaciones abundantes trajo consigo inestabilidad en rutas, aumento de caudales en arroyos y cierta saturación de suelos en zonas rurales y urbanas. Las autoridades meteorológicas y de Protección Civil han recomendado precaución a conductores y vecinos, especialmente en horas de tarde y noche cuando las tormentas se tornan más intensas.

En cuanto a la capital provincial, San Salvador de Jujuy tuvo temperaturas máximas que oscilaron entre los 24 °C y 28 °C, con alta humedad relativa superior al 70 % y precipitaciones casi diarias en varios periodos del mes. Para los próximos días, el pronóstico extendido mantiene cielos mayormente nublados y lluvia moderada a intensa, con temperaturas que se mantendrán dentro del rango veraniego típico, aunque con marcado aumento de la inestabilidad.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia de Jujuy, con vigencia extendida hasta el domingo 1 de febrero.

La advertencia indica que se esperan tormentas con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de precipitación que pueden superar los 20-40 mm de manera localizada.

Ante este escenario inestable, se recomienda circular con precaución en rutas y caminos, evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta y mantenerse atento a las actualizaciones del SMN.

Contactos de emergencias en Jujuy: teléfonos útiles

