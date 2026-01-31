sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 09:30
Clima.

Enero termina con alerta por tormentas en Jujuy: lluvias intensas y fuerte inestabilidad

Enero termina con una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo posible y ráfagas de viento en varias regiones de la provincia.

Por  Verónica Pereyra
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: ¿llegan las lluvias?

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla
se mantiene el alerta amarilla por tormentas: como va a estar el fin de semana
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

image
Se esperan lluvias&nbsp;

Se esperan lluvias

Estas condiciones se dieron en pleno verano jujeño, época en la que tradicionalmente la provincia registra sus mayores precipitaciones del año: enero es el mes con más lluvias promedio, acumulando alrededor de 154 mm, con lluvias presentes en más de 25 días del mes según datos climáticos históricos para la provincia de Jujuy.

La persistencia de las tormentas y las precipitaciones abundantes trajo consigo inestabilidad en rutas, aumento de caudales en arroyos y cierta saturación de suelos en zonas rurales y urbanas. Las autoridades meteorológicas y de Protección Civil han recomendado precaución a conductores y vecinos, especialmente en horas de tarde y noche cuando las tormentas se tornan más intensas.

image
Enero termina con alerta amarilla por tormentas

Enero termina con alerta amarilla por tormentas

En cuanto a la capital provincial, San Salvador de Jujuy tuvo temperaturas máximas que oscilaron entre los 24 °C y 28 °C, con alta humedad relativa superior al 70 % y precipitaciones casi diarias en varios periodos del mes. Para los próximos días, el pronóstico extendido mantiene cielos mayormente nublados y lluvia moderada a intensa, con temperaturas que se mantendrán dentro del rango veraniego típico, aunque con marcado aumento de la inestabilidad.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas para Jujuy

image
Alerta amarilla para Jujuy&nbsp;

Alerta amarilla para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla por tormentas fuertes en toda la provincia de Jujuy, con vigencia extendida hasta el domingo 1 de febrero.

La advertencia indica que se esperan tormentas con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de precipitación que pueden superar los 20-40 mm de manera localizada.

Ante este escenario inestable, se recomienda circular con precaución en rutas y caminos, evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta y mantenerse atento a las actualizaciones del SMN.

image
Alerta amarilla para Jujuy&nbsp;

Alerta amarilla para Jujuy

Contactos de emergencias en Jujuy: teléfonos útiles

Se recomienda a la población agendar estos números para un acceso rápido ante cualquier situación de riesgo:

  • SAME: 107 o 0388-4221431

  • Policía: 911 o 101

  • Bomberos: 100

  • Defensa Civil: 103 / 388-4231368 / 388-4238616 / 388-4223272

  • Recursos Hídricos: 388-422-1435 / 36 / 37

  • Agua Potable S.E.: 0800-444-26337

    • WhatsApp: 388-4614173

