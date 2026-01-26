Jujuy bajo alerta por tormentas por tres días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia alerta amarilla por tormentas fuertes en Jujuy, con vigencia de tres días consecutivos. Se esperan vientos con ráfagas de hasta 80 km/h, granizo ocasional, actividad eléctrica intensa y lluvias abundantes que podrían acumular entre 20 y 45 mm, superables en puntos aislados. Las recomendaciones urgen a la población a extremar precauciones ante posibles inundaciones.

Lunes y martes: foco en la Puna y zonas montañosas Para hoy lunes y mañana martes, las tormentas afectarán principalmente por la noche las siguientes áreas: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, y las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

Se prevén tormentas fuertes, con chances aisladas de ser severas, acompañadas de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones concentradas. Los acumulados podrían superar los 45 mm en forma puntual, elevando el riesgo de anegamientos.

Embed - Jujuy está bajo alerta amarilla por fuertes tormentas por tres días Miércoles: alerta para toda la provincia El miércoles, el alerta se extiende a todo Jujuy durante la tarde y noche. Las condiciones serán similares: tormentas fuertes con posibles severas, granizo, actividad eléctrica, lluvias intensas y ráfagas de 80 km/h.

En los niveles más altos de la cordillerana, las precipitaciones podrían presentarse mayormente como granizo o nieve, complicando el tránsito y la visibilidad. Recomendaciones clave del SMN Ante este escenario, las autoridades insisten en medidas preventivas: Evitá salir de tu hogar durante las tormentas.

No saques la basura para evitar obstrucciones.

Limpiá desagües y sumideros con anticipación.

Alejate de zonas inundables o ribereñas.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a tu vivienda.

