Tormenta invernal en Estados Unidos: 180 millones de personas en alerta y 6 muertos

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más extensas y potentes de la temporada, con un frente de frío polar que continúa avanzando desde el centro del país hacia el este, dejando condiciones peligrosas en su camino y activando alertas meteorológicas en decenas de estados.

El fenómeno, que ya abarca más de dos tercios del territorio nacional, ha provocado fuertes nevadas, lluvia helada y acumulaciones de hielo en rutas y zonas urbanas, con pronósticos de temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve significativas especialmente en la región del Atlántico Medio y el noreste.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este domingo que cinco personas murieron en la ciudad durante el fin de semana en medio de temperaturas extremadamente frías.

"Si bien no conocemos aún las causas de sus muertes, no hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar", sostuvo.

Por su parte, su par de Austin, Texas, Kirk Watson, confirmó la primera muerte en la zona a causa de la tormenta invernal. De hecho, instó a los residentes a seguir permaneciendo en casa y a utilizar los recursos locales si necesitan ayuda: “No puedo recalcar lo suficiente la importancia de quedarse en interiores durante este clima severo, incluso aunque hayamos superado la noche. … Todavía nos espera un clima muy, muy frío”, advirtió.

Estados en alerta y efectos en la vida cotidiana

Más de 180 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de aviso por el temporal, mientras que al menos 20 estados y la capital Washington D.C. han declarado estados de emergencia ante el avance del frente invernal.

Las condiciones extremas han llevado al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte y suspensiones de actividades. Las oficinas gubernamentales en Washington decidieron mantener cerradas sus puertas y reprogramar sesiones legislativas debido a las condiciones climáticas adversas.

Vuelos cancelados y servicios afectados

image Tormenta invernal en Estados Unidos.

Las aerolíneas y los principales aeropuertos del país se preparan para una jornada complicada. Cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados, con miles de itinerarios suspendidos solo durante el fin de semana por la tormenta y sus efectos sobre las pistas y la seguridad aérea.

Cortes de energía y accidentes

El temporal ya causó cortes de electricidad a cientos de miles de usuarios, especialmente en estados como Texas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y Nuevo México, donde las líneas eléctricas y árboles afectados por el hielo han provocado interrupciones prolongadas del suministro.

En varios estados, equipos de emergencia y la Guardia Nacional han trabajado para asistir a conductores varados y responder a accidentes relacionados con las difíciles condiciones en las rutas.

image

Pronósticos y advertencias oficiales

Los meteorólogos advierten que la tormenta invernal continuará afectando el país durante las próximas jornadas, con nevadas intensas y posibilidad de aguanieve que puede complicar aún más la situación en carreteras y zonas urbanas. Las autoridades instan a la población a evitar viajes innecesarios y seguir las recomendaciones de seguridad ante el frío extremo y el riesgo de hielo.

El evento climático fue calificado como uno de los más severos de la temporada, y su evolución será clave para determinar el alcance de los impactos en la infraestructura y en la vida cotidiana de millones de personas en todo Estados Unidos.