Tormenta invernal en Estados Unidos: 180 millones de personas en alerta y 6 muertos

El fenómeno, que ya abarca más de dos tercios del territorio nacional, ha provocado fuertes nevadas, lluvia helada y acumulaciones de hielo en rutas y zonas urbanas, con pronósticos de temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve significativas especialmente en la región del Atlántico Medio y el noreste.
Las autoridades confirmaron seis muertos por el frío extremo en Estados Unidos
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este domingo que cinco personas murieron en la ciudad durante el fin de semana en medio de temperaturas extremadamente frías.
"Si bien no conocemos aún las causas de sus muertes, no hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar", sostuvo.
Por su parte, su par de Austin, Texas, Kirk Watson, confirmó la primera muerte en la zona a causa de la tormenta invernal. De hecho, instó a los residentes a seguir permaneciendo en casa y a utilizar los recursos locales si necesitan ayuda: “No puedo recalcar lo suficiente la importancia de quedarse en interiores durante este clima severo, incluso aunque hayamos superado la noche. … Todavía nos espera un clima muy, muy frío”, advirtió.
Estados en alerta y efectos en la vida cotidiana
Más de 180 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de aviso por el temporal, mientras que al menos 20 estados y la capital Washington D.C. han declarado estados de emergencia ante el avance del frente invernal.
Las condiciones extremas han llevado al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte y suspensiones de actividades. Las oficinas gubernamentales en Washington decidieron mantener cerradas sus puertas y reprogramar sesiones legislativas debido a las condiciones climáticas adversas.
El temporal ya causó cortes de electricidad a cientos de miles de usuarios, especialmente en estados como Texas, Luisiana, Misisipi, Tennessee y Nuevo México, donde las líneas eléctricas y árboles afectados por el hielo han provocado interrupciones prolongadas del suministro.
En varios estados, equipos de emergencia y la Guardia Nacional han trabajado para asistir a conductores varados y responder a accidentes relacionados con las difíciles condiciones en las rutas.
El evento climático fue calificado como uno de los más severos de la temporada, y su evolución será clave para determinar el alcance de los impactos en la infraestructura y en la vida cotidiana de millones de personas en todo Estados Unidos.
