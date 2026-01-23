viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 07:06
Un argentino en Groenlandia: cómo se vive el día a día en medio del conflicto con Estados Unidos

Fabián Benítez relató cómo se percibe la tensión política desde una cotidianeidad marcada por la calma y una vida social muy distinta a la Argentina.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Protesta en Groenlandia.

Protesta en Groenlandia.

Se trata de Fabián Benítez, correntino, que actualmente trabaja por temporadas en la capital groenlandesa y dialogó con Canal 4 sobre la vida cotidiana, el clima social y la preocupación de la población local.

“Acá la vida es muy tranquila y segura”

image
Conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia.

Conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia.

Es una ciudad muy tranquila, muy segura. Prácticamente no hay problema de nada en ese sentido”, contó Benítez al describir el lugar donde reside. “El día a día es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en Argentina: la gente trabaja todo el día, yo llego casi de noche y es venir directamente para casa. No hay grandes movimientos nocturnos, no hay conflictos en la calle, se vive con mucha calma”, explicó.

Esa tranquilidad, remarcó, se mantiene incluso cuando en el exterior se habla de tensiones y posibles conflictos. “Acá no está pasando nada fuera de lo normal. Se sigue llevando una vida tranquila dentro de todo lo que se está diciendo en los medios internacionales”, aseguró.

Cómo son los habitantes y la convivencia con extranjeros

El argentino también se refirió al trato social y a la forma de ser de los groenlandeses. “Los habitantes de acá, los locales, son muy carismáticos. En muchas cosas son muy parecidos a nosotros”, señaló. “Siempre hay alguno, sobre todo gente joven, que puede tener cierta antipatía con los extranjeros, pero es la minoría. Yo me sentí muy bien recibido desde el primer día y no tuve problemas con nadie”, agregó.

Según explicó, esa convivencia pacífica es una constante en la vida diaria, más allá de las diferencias culturales y climáticas que marcan el ritmo del lugar.

Preocupación y enojo por los anuncios de Trump

Aunque la rutina diaria no se alteró, Benítez reconoció que los anuncios del gobierno estadounidense generaron preocupación. “La gente acá está muy preocupada y muy enojada, sobre todo al principio. No quieren saber nada con Estados Unidos”, afirmó. “Ellos están buscando independizarse definitivamente de Dinamarca y que venga otro país a querer quedarse con sus tierras cayó muy mal. Es un proceso muy importante para ellos”, explicó.

Esa incomodidad social se expresó en una manifestación histórica. “Hasta ahora hicieron una sola marcha, el sábado pasado, pero para ellos fue algo histórico porque nunca habían tenido una protesta tan grande”, relató. “La capital se llenó de banderas, participó la mayoría de la gente de la ciudad y también vino gente de pueblos de alrededor”, detalló.

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Sin militarización visible en las calles

A pesar del contexto internacional, Benítez aclaró que no se percibe una presencia militar inusual. “No se ven grandes movimientos militares en la calle”, dijo. “Nosotros trabajamos cerca de una base donde operan fuerzas de Dinamarca, Groenlandia, Islandia, Finlandia y Estados Unidos. Puede haber llegado algún soldado más, pero no es algo que impacte en la vida cotidiana”, explicó.

Clima extremo, pocas horas de sol y adaptación

El correntino también habló de uno de los mayores desafíos de vivir en Groenlandia: el clima. “En invierno el sol aparece cerca de las diez de la mañana y ya a las tres o cuatro de la tarde empieza a oscurecer”, contó. “La gente cena temprano y a las ocho de la noche prácticamente no anda nadie en la calle”.

Sobre el frío, fue contundente: “El año pasado llegamos a tener temperaturas de menos 18 o menos 20 grados, con sensaciones térmicas de menos 25”. Y agregó un dato clave: “La falta de sol afecta mucho anímicamente. Al no tener vitamina D3 podés caer en depresión, por eso acá en la empresa nos dan suplementos todos los días”.

Trabajo por temporadas y una diferencia económica fuerte

Benítez explicó que su estadía en Groenlandia es temporal. “Esta es mi segunda vez acá. En la anterior estuvimos siete u ocho meses y ahora vamos por un período similar”, indicó. En lo económico, reconoció una diferencia significativa: “En Argentina ganaba alrededor de 1.800 dólares por mes y acá el sueldo que me ofrecieron fue de 3.500 dólares. Es una diferencia grande”.

Sin embargo, aclaró: “Es una experiencia que sirve más para gente joven o sin familia. Para alguien que tiene familia y manda dinero, el sacrificio también es grande”.

Embed - Argentino en Groenlandia

