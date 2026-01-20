Trump desafía a Europa con una imagen de IA y vuelve a hablar de control sobre Groenlandia

Donald Trump publicó una imagen creada con inteligencia artificial que lo muestra en Groenlandia junto a su vice y al secretario de Estado Marco Rubio. El hecho ocurrió en la previa del Foro Económico Mundial de Davos y circuló por redes sociales. La escena plantea una supuesta conquista del territorio, incluye un cartel con la leyenda “territorio de Estados Unidos”.

La foto difundida por Trump presenta una puesta en escena de alto impacto simbólico. En la imagen, el expresidente aparece plantando una bandera en suelo groenlandés, acompañado por figuras clave de su espacio político. El mensaje visual refuerza una idea de control territorial y soberanía estadounidense sobre una región que pertenece al Reino de Dinamarca.

La publicación circuló en plataformas digitales y sumó miles de interacciones en pocas horas. El uso de inteligencia artificial volvió a quedar en el centro del debate por su capacidad de amplificar mensajes políticos y crear escenas que no ocurrieron en la realidad.

En paralelo a la difusión de la imagen, Trump lanzó una advertencia directa a ocho países aliados de Europa. Entre ellos, mencionó al Reino Unido y a Dinamarca. El planteo incluyó la posibilidad de aplicar aranceles del 10% si no existe un acuerdo favorable sobre la situación de Groenlandia.

El mensaje tomó fuerza en un contexto sensible, con líderes políticos y empresarios reunidos en Davos para debatir sobre economía global, seguridad y geopolítica. La amenaza comercial sumó tensión a una agenda ya cargada de conflictos internacionales.

La respuesta desde Groenlandia y Europa

El primer ministro de Groenlandia respondió de manera firme ante las declaraciones. Aseguró que el territorio no acepta presiones externas y remarcó su condición de región semiautónoma dentro del Reino de Dinamarca.

Desde Europa, varios gobiernos expresaron respaldo a Dinamarca. Los aliados se alinearon para defender la soberanía del territorio y marcar límites frente a cualquier intento de avance político o económico por parte de Estados Unidos.

Un mensaje directo a Noruega por el Nobel de la Paz

Trump también difundió un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. En el texto, el exmandatario expresó su malestar por no recibir el Premio Nobel de la Paz. Señaló que, a su criterio, detuvo ocho conflictos armados y que esa decisión influyó en su forma de pensar la política exterior.

En la misiva, afirmó que ya no siente la obligación de pensar solo en la paz, aunque sostuvo que ese valor sigue presente. Planteó, además, que ahora prioriza lo que considera bueno para los intereses de Estados Unidos.

OTAN, seguridad y el rol de Groenlandia

En otro tramo del mensaje, Trump sostuvo que Estados Unidos no puede proteger territorios frente a Rusia y China sin tener control sobre Groenlandia. Afirmó que su país no posee derechos de propiedad sobre la isla y cuestionó el rol de la OTAN en la defensa de los intereses estadounidenses.

Según su postura, la seguridad global depende del control “total y completo” de Groenlandia. La declaración volvió a poner en agenda el valor estratégico de la región por su ubicación geográfica y su importancia militar.

Un contexto global marcado por la tensión

Las declaraciones y publicaciones de Trump se difundieron en la antesala de Davos, un espacio donde se concentran miradas sobre la estabilidad internacional. El cruce con aliados históricos y el uso de imágenes creadas por IA reflejan una estrategia comunicacional directa y provocadora.

El episodio suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el futuro de las alianzas occidentales, el uso político de la tecnología y la disputa por territorios clave en el Ártico.