martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 10:45
Geopolítica

Trump desafía a Europa con una imagen de IA y vuelve a hablar de control sobre Groenlandia

Una publicación de Donal Trump reaviva tensiones con Europa, apunta a Groenlandia y suma mensajes duros antes del Foro de Davos.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Donald Trump Publicó una provocadora foto hecha con IA

Donald Trump Publicó una provocadora foto hecha con IA

Donald Trump publicó una imagen creada con inteligencia artificial que lo muestra en Groenlandia junto a su vice y al secretario de Estado Marco Rubio. El hecho ocurrió en la previa del Foro Económico Mundial de Davos y circuló por redes sociales. La escena plantea una supuesta conquista del territorio, incluye un cartel con la leyenda “territorio de Estados Unidos”.

Lee además
donald trump invito a javier milei a integrar el board of peace, una organizacion para resolver conflictos globales
Paz.

Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales
venezuela sera libre con la ayuda de donald trump, dijo corina machado
Conferencia.

"Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump", dijo Corina Machado

Una imagen que encendió la polémica

La foto difundida por Trump presenta una puesta en escena de alto impacto simbólico. En la imagen, el expresidente aparece plantando una bandera en suelo groenlandés, acompañado por figuras clave de su espacio político. El mensaje visual refuerza una idea de control territorial y soberanía estadounidense sobre una región que pertenece al Reino de Dinamarca.

La publicación circuló en plataformas digitales y sumó miles de interacciones en pocas horas. El uso de inteligencia artificial volvió a quedar en el centro del debate por su capacidad de amplificar mensajes políticos y crear escenas que no ocurrieron en la realidad.

Advertencias comerciales a aliados europeos

En paralelo a la difusión de la imagen, Trump lanzó una advertencia directa a ocho países aliados de Europa. Entre ellos, mencionó al Reino Unido y a Dinamarca. El planteo incluyó la posibilidad de aplicar aranceles del 10% si no existe un acuerdo favorable sobre la situación de Groenlandia.

El mensaje tomó fuerza en un contexto sensible, con líderes políticos y empresarios reunidos en Davos para debatir sobre economía global, seguridad y geopolítica. La amenaza comercial sumó tensión a una agenda ya cargada de conflictos internacionales.

La respuesta desde Groenlandia y Europa

El primer ministro de Groenlandia respondió de manera firme ante las declaraciones. Aseguró que el territorio no acepta presiones externas y remarcó su condición de región semiautónoma dentro del Reino de Dinamarca.

Desde Europa, varios gobiernos expresaron respaldo a Dinamarca. Los aliados se alinearon para defender la soberanía del territorio y marcar límites frente a cualquier intento de avance político o económico por parte de Estados Unidos.

Un mensaje directo a Noruega por el Nobel de la Paz

Trump también difundió un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. En el texto, el exmandatario expresó su malestar por no recibir el Premio Nobel de la Paz. Señaló que, a su criterio, detuvo ocho conflictos armados y que esa decisión influyó en su forma de pensar la política exterior.

En la misiva, afirmó que ya no siente la obligación de pensar solo en la paz, aunque sostuvo que ese valor sigue presente. Planteó, además, que ahora prioriza lo que considera bueno para los intereses de Estados Unidos.

OTAN, seguridad y el rol de Groenlandia

En otro tramo del mensaje, Trump sostuvo que Estados Unidos no puede proteger territorios frente a Rusia y China sin tener control sobre Groenlandia. Afirmó que su país no posee derechos de propiedad sobre la isla y cuestionó el rol de la OTAN en la defensa de los intereses estadounidenses.

Según su postura, la seguridad global depende del control “total y completo” de Groenlandia. La declaración volvió a poner en agenda el valor estratégico de la región por su ubicación geográfica y su importancia militar.

Un contexto global marcado por la tensión

Las declaraciones y publicaciones de Trump se difundieron en la antesala de Davos, un espacio donde se concentran miradas sobre la estabilidad internacional. El cruce con aliados históricos y el uso de imágenes creadas por IA reflejan una estrategia comunicacional directa y provocadora.

El episodio suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el futuro de las alianzas occidentales, el uso político de la tecnología y la disputa por territorios clave en el Ártico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales

"Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump", dijo Corina Machado

Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar

Donald Trump se reunió con Corina Machado en Casa Blanca

Irán bloquea su espacio aéreo y crece el riesgo de un choque militar con Estados Unidos

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel