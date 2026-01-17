sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 09:53
Paz.

Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales

El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina será miembro fundador del Board of Peace, una iniciativa impulsada por Donald Trump para prevenir conflictos internacionales y supervisar la reorganización política en la Franja de Gaza sin la intervención de Hamas.

Por  Verónica Pereyra
Javier Miley y Donald Trump
El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina fue invitada a integrar el Board of Peace, un nuevo organismo internacional impulsado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump con el objetivo de prevenir y resolver conflictos en distintas regiones del mundo. La iniciativa tendrá como primer eje de trabajo la situación en la Franja de Gaza, en el marco del proceso de reorganización política y de seguridad del enclave palestino.

“El objetivo es garantizar una paz duradera y evitar nuevos focos de violencia”, señalaron fuentes vinculadas a la iniciativa, que prevé la participación de líderes políticos y referentes internacionales alineados con una estrategia de reconstrucción institucional y control de seguridad en la región.

Desde el Gobierno argentino remarcaron que la incorporación al Board of Peace se inscribe en la política exterior que impulsa la administración Milei, basada en un fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, la defensa de los valores democráticos y la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, el presidente reiteró que la Argentina acompañará los esfuerzos internacionales “en favor de la vida, la libertad y la paz”.

image
Javier Milei y Donald Trump ( imagen de archivo)&nbsp;

Javier Milei y Donald Trump ( imagen de archivo)

El nuevo organismo forma parte de un plan más amplio que apunta a establecer un esquema de gobernanza transitoria en Gaza, con supervisión internacional y participación de actores tecnocráticos locales, mientras se avanza en un proceso de estabilización política y social.

La invitación de Trump a Milei representa, además, un nuevo gesto de sintonía política entre ambos dirigentes y refuerza el perfil internacional que el Gobierno argentino busca proyectar en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y conflictos regionales de alta complejidad.

image

