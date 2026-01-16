"Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump", dijo Corina Machado

La líder opositora de Nicolás Maduro, María Corina Machado, habló desde el Heritage Foundation, luego de mantener un encuentro con Donald Trump. En donde aseguró que tras el encuentro con el mandatario estadounidense están “dando los pasos para una transición verdadera”.

Qué dijo Corina Machado en la conferencia de prensa Este viernes 16 de enero, María Corina Machado brindó una rueda de prensa en Washington tras su encuentro con Donald Trump.

"Estamos enfrentado en un proceso complejo, estamos agradecidos con el presidente Trump y su equipo porque necesitaba valentía para hacer lo que hizo. Lo importante que puedo compartir, es que Trump me dijo que de verdad le importa el bienestar de Venezuela", dijo Machado.

Venezuela será libre y lo vamos a lograr con la ayuda del presidente Donald Trump y de EEUU, agregó.

Embed - Conferencia de prensa de María Corina Machado en Washington María Corina Machado dijo que será la presidente de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado” La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera ser elegida presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”, según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News. “Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump. La encargada actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

