Nobel de la Paz para María Corina Machado: "Es un faro de la democracia y de la libertad"

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora María Corina Machado por su “tarea incansable en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y por su esfuerzo por una transición justa y pacífica. El anuncio se hizo este 10 de octubre en Oslo.

Jairo Márquez es miembro de Vente Mundo , el movimiento de María Corina Machado, está en Jujuy y dijo que el premio “ llega en un momento bastante crucial , porque Estados Unidos está a la cabeza del movimiento por la liberación de Venezuela junto con María Corina, que ha sido la gestora de todo esto”.

Dijo que el reconocimiento “ no llega solamente para ella, sino para toda la lucha de un pueblo que por 26 años lleva esperando el tan anhelado día. Yo sé que esto es una señal más de que está muy cerca de lo que estamos esperando. No solo desde 20 Venezuela, sino todos los venezolanos por el mundo”, subrayó.

Según el comunicado oficial, Machado se convirtió en una figura clave y unificadora de la oposición , y “ha mantenido su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia”, pese a la persecución y las amenazas del régimen de Nicolás Maduro.

Marcó que hoy disfrutan de este premio, “María Corina en la clandestinidad y nosotros en el exilio, pero todos unidos a un solo sentimiento, que es este mismo, que es no solamente lograr la paz de Venezuela y la libertad, sino también en todo el mundo”, destacó.

Destacó que tuvo contactos con los miembros de los equipos, porque “María Corina al recibir el mensaje se comunicó con nuestros líderes a nivel mundial. Ellos nos han sabido hacer llegar el mensaje de parte de ella, ponernos las pilas y ponernos más observadores en el tema de lo que esto significa, de la señal que esto nos da”.

Lo que significa la líder opositora

Indicó que se debe “seguir en el camino que es el mismo y yo sé que estamos muy pronto de lograrlo”, y reiteró que el premio “significa muchísimo a nivel emocional, porque María Corina ha trazado un camino súper importante”.

Subrayó que la dirigente “ha convertido un antes y un después en lo que es esta lucha por Venezuela, lo que es hacer cada día, esperar que Venezuela alcance el camino hacia la libertad y la verdad es que estamos muy contentos”.

Dijo que en lo personal María Corina “representa muchísimo, representa la luz de la esperanza, es un faro de la democracia, de la libertad y es una luchadora incansable por los derechos humanos”, y agregó que “es más que merecido el reconocimiento, no sólo para ella, sino como ella lo dijo en el mensaje, es para toda Venezuela”.

La realidad de Venezuela

Sobre la situación que vive Venezuela, dijo que “los que estamos inmersos en esto sabemos cómo está, lo que se viene, sólo que debemos mantener las emociones controladas, pero sin duda esto ya sentó un precedente histórico”.

“María Corina está muy enfocada en esto, en mantenernos activos en todos los países en los que estamos, por ejemplo, acá en la Argentina, que bueno, el presidente argentino también está inmerso en este movimiento libertario a favor de Venezuela”, dijo sobre la postura de Javier Milei.

Quién es Corina Machado

Ingeniera industrial y exdiputada, Machado impulsó organizaciones cívicas como Súmate, promoviendo elecciones libres y observación ciudadana. Fue la gran vencedora de las primarias opositoras de 2023, pero quedó inhabilitada para competir en 2024 por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, lo que la obligó a respaldar al diplomático Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición.

La elección presidencial del 28 de julio de 2024 quedó bajo fuerte disputa: el CNE, controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro con cerca del 52% de los votos, sin publicar hasta entonces los resultados mesa por mesa. La Unión Europea advirtió que no podía reconocer el resultado sin la difusión de esas actas. Análisis independientes sobre miles de actas recopiladas por la oposición indicaron, en cambio, que González habría ganado por amplio margen.