Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos si invade Venezuela

Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , dijo que su país está listo para la “lucha armada” en caso que Estados Unidos invada su país , y denunció un supuesto plan del presidente Donald Trump para empujarlo a “un baño de sangre”.

Política Internacional. Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro detuvo a otro argentino

Política Internacional. Los cinco asilados en la embajada argentina en Venezuela fueron liberados y ya están en EE.UU

“Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela” , añadió.

“Nosotros siempre tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos”, expresó el mandatario en una rueda de prensa realizada en Caracas.

Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos

Maduro le advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere “llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela”, y denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1200 misiles apuntan hacia su país.

Lo dijo tras el despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe. “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro.

Según el presidente venezolano, los “ocho barcos militares con 1200 misiles y un submarino” que apuntan hacia Venezuela constituyen “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Embed - Nicolás Maduro | Rueda de Prensa

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, añadió Maduro. “Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo”, afirmó Maduro.

Las maniobras de Estados Unidos en Venezuela

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, a quien lo acusan de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico, para luego comenzar con un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.