26 de agosto de 2025 - 14:47
El Gobierno de Javier Milei declaró terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro y Cabello

La administración de Javier Milei incluyó al grupo en el registro de organizaciones terroristas. La medida refuerza la cooperación contra el narcotráfico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno argentino declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

 

Recompensa millonaria por la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos y Ecuador argumentan que la organización venezolana, "Cártel de los Soles" representa una amenaza, porque permite que el narcotráfico actúe con mayor facilidad en la región.

La administración de Javier Milei dispuso esta mañana incluir a ese grupo narcocriminal en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esto permitirá la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de la red. Según el Ejecutivo, se busca impedir que el sistema financiero argentino sea utilizado con fines ilícitos.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar la decisión en su cuenta de X.

La medida también implica un refuerzo de la cooperación internacional en los ámbitos de seguridad y justicia, mediante una coordinación más estrecha con socios regionales y multilaterales.

Con esta decisión, informó el Ejecutivo, “la Argentina reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, actuando dentro del marco del derecho internacional y de los instrumentos multilaterales aplicables".

Estados Unidos y Ecuador argumentan que la organización venezolana, "Cártel de los Soles" representa una amenaza, porque permite que el narcotráfico actúe con mayor facilidad en la región.

El Cártel de los Soles es señalado desde hace décadas por Estados Unidos y organismos internacionales como una red narcocriminal integrada por altos mandos militares venezolanos. Su nombre proviene de las insignias de “soles” que llevan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. A diferencia de los carteles mexicanos o colombianos, funciona como una estructura difusa, articulada entre sectores de las Fuerzas Armadas y el gobierno chavista.

De acuerdo con investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU., el grupo facilitó el tráfico de toneladas de cocaína hacia Centroamérica, México, el Caribe y Estados Unidos. Además, habría mantenido alianzas con las FARC y otras organizaciones delictivas, utilizando puertos, aeropuertos y pistas clandestinas bajo control militar.

En marzo de 2020, el gobierno norteamericano presentó cargos de narcoterrorismo contra Maduro, Cabello y varios jerarcas militares y policiales de Venezuela, acusándolos de liderar esta red. Ahora, la decisión argentina suma un nuevo frente en el esfuerzo internacional por debilitar sus operaciones.

Con esta medida, la administración Milei busca fortalecer la cooperación internacional en seguridad y justicia, alineándose con socios regionales y multilaterales. El Gobierno subrayó que la resolución reafirma el compromiso del país con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica.

Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

A través de un comunicado, el Ejecutivo informó sobre la incorporación de la organización criminal “Cártel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

