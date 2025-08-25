lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 21:21
Política.

"Les estamos afanando los choreos", dijo Javier Milei y fue muy duro: "Estos roñosos kirchneristas"

En un acto en Junín, el presidente Javier Milei lanzó duras declaraciones y defendió los avances económicos de su gestión en medio de tensiones políticas.

Por  Federico Franco
Javier Milei.

Sin embargo, en el acto junto a Karina, Espert y otros referentes del partido, una frase del Presidente llamó la atención. Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Milei evitó mencionar el reciente escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque lanzó una referencia que muchos interpretaron como indirecta: “Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.

El mandatario acusó además al kirchnerismo de generar deliberadamente inestabilidad y socavar el proyecto de reconstrucción financiera que lleva adelante su gobierno. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó desde el escenario ante una multitud que lo recibió con cánticos y banderas.

image

A lo largo de su intervención, Milei alternó agradecimientos internos con duros cuestionamientos a la oposición. Al comenzar, expresó su apoyo a los militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

Desde el escenario, el jefe de Estado remarcó que el 7 de septiembre será una fecha clave para la estrategia de su espacio. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, sostuvo. Y añadió: “Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

En esa misma línea, subrayó la importancia de lograr representación legislativa: “Hoy el Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”. Durante su discurso, advirtió sobre el uso de boletas “en cadena”, la compra de votos mediante punteros y las candidaturas testimoniales como mecanismos para torcer la voluntad del electorado. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el gobierno liberal”, criticó.

Contexto y repercusiones

  • La intervención de Milei en Junín se enmarca en una campaña anticipada a las elecciones legislativas, donde busca robustecer su base con una narrativa de confrontación y victoria moral.

  • Su discurso confrontativo llega después de una semana adversa para el gobierno: el Congreso avanzó con leyes que revierten gestiones recientes, como aumentos de presupuestos en áreas clave y la anulación de decretos presidenciales polémicos.

  • Milei, fiel a su estilo, responde apelando al resentimiento contra la clase política tradicional y presentándose como el único capaz de poner fin al pasado que critica como ineficiente y corrupto.

