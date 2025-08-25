"Les estamos afanando los choreos", dijo Javier Milei y fue muy duro: "Estos roñosos kirchneristas"

En un acto político realizado este lunes en Junín, el presidente Javier Milei presentó a los candidatos nacionales de su espacio La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires y dirigió duras críticas contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, expresó con firmeza frente a la multitud.

Sin embargo, en el acto junto a Karina, Espert y otros referentes del partido, una frase del Presidente llamó la atención . Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos” .

Milei evitó mencionar el reciente escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque lanzó una referencia que muchos interpretaron como indirecta: “Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.

El mandatario acusó además al kirchnerismo de generar deliberadamente inestabilidad y socavar el proyecto de reconstrucción financiera que lleva adelante su gobierno. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó desde el escenario ante una multitud que lo recibió con cánticos y banderas.

image

A lo largo de su intervención, Milei alternó agradecimientos internos con duros cuestionamientos a la oposición. Al comenzar, expresó su apoyo a los militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

Desde el escenario, el jefe de Estado remarcó que el 7 de septiembre será una fecha clave para la estrategia de su espacio. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, sostuvo. Y añadió: “Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

En esa misma línea, subrayó la importancia de lograr representación legislativa: “Hoy el Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”. Durante su discurso, advirtió sobre el uso de boletas “en cadena”, la compra de votos mediante punteros y las candidaturas testimoniales como mecanismos para torcer la voluntad del electorado. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el gobierno liberal”, criticó.

Contexto y repercusiones