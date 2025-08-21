jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 14:16
Política.

Javier Milei acusó al kirchnerismo de "romper la economía"

El presidente Javier Milei cuestionó al Congreso luego de la media sanción que revirtió su veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. También advirtió sobre posibles fraudes.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
JAvier Milei (1)
El mandatario se expresó en el marco del Council of The Américas, que se desarrolló este jueves en Buenos Aires, ante un auditorio de empresarios. Allí sostuvo: “Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”.

Milei habló de un “momento bisagra”

En su intervención, Milei planteó que la Argentina atraviesa una etapa decisiva: “Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo”. Según explicó, la decisión de desdoblar elecciones en la provincia de Buenos Aires responde a que la oposición “no puede enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina”.

El jefe de Estado hizo hincapié en la importancia de los comicios del 7 de septiembre, cuando se renovará la Legislatura bonaerense: “El kirchnerismo va a tirar todo ahí”, afirmó.

Advertencia sobre fraude en las elecciones

El Presidente aseguró que en septiembre la oposición “va a intentar todo tipo de fraude”. En ese sentido, enumeró prácticas como el voto cadena, las urnas “embarazadas” y la utilización de punteros en los colegios. También se refirió a lo que definió como “fraude moral”, en referencia a las candidaturas testimoniales.

“No solo eso, sino además todos los intendentes tirando el aparato”, subrayó Milei, al remarcar la magnitud del despliegue que, según su visión, prepara el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Expectativas hacia octubre

De acuerdo al mandatario, la elección bonaerense de septiembre será el techo electoral del kirchnerismo. En contraste, confía en que en las elecciones nacionales de octubre, con la Boleta Única Papel, el oficialismo logrará un mejor desempeño.

“Estamos en una pelea pareja y si la gente va a votar, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro. Cuanto más gente vote, menos pesa el aparato”, sostuvo Milei.

Finalmente, dejó un mensaje de fuerte contenido político: “Si le ganamos en septiembre, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”.

