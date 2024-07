Javier Milei: "Argentina no va a reconocer otro fraude en Venezuela"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1817760569404842400&partner=&hide_thread=false DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Criticas desde el Gobierno a Nicolás Maduro

Desde la Casa Rosada, la canciller argentina Diana Mondino también se manifestó, instando a Maduro a reconocer la derrota: “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas, afirmando que “los votos están en las urnas y son mayoritariamente de un nuevo gobierno. La gente va a defender su triunfo, no se lo va a dejar arrebatar”.

Durante la madrugada, Bullrich enfatizó: “Horas sin resultados es sinónimo de fraude. Nos levantamos con fuerza contra esta barbarie y no la vamos a aceptar. Es hora de despertar en contra del régimen en Venezuela y en el mundo entero”.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri también expresó su apoyo a la oposición venezolana, declarando: “La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder”. Llamó a la comunidad internacional a no permitir que la dictadura se perpetúe en el tiempo.

En Venezuela, Edmundo González Urrutia aseguró que “los resultados son inocultables” y que el país “eligió un cambio en paz”, mientras que la líder opositora María Corina Machado instó a los ciudadanos a permanecer en los centros de votación hasta contar todos los votos y obtener las actas.

La respuesta de Nicolás Maduro

Finalmente, Nicolás Maduro, tras proclamarse ganador, respondió a Milei con duras críticas: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.