EN VIVO: minuto a minuto de la sesión en el Senado, este jueves 21 de agosto

El Senado de la Nación sesionará este jueves 21 de agosto a partir de las 11, con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares, según confirmaron fuentes legislativas.
Avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave al Gobierno
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo, (Córdoba) acordó avanzar con un dictamen -cuyo texto no está cerrado ni presentado- para quitarle al Gobierno libertario una herramienta clave de cara al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo: modificar la vigencia y validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).