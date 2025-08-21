jueves 21 de agosto de 2025
EN VIVO: minuto a minuto de la sesión en el Senado, este jueves 21 de agosto

En el Senado se tratarán los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares. Seguí el minuto a minuto EN VIVO.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El Senado de la Nación sesionará este jueves 21 de agosto a partir de las 11, con un extenso temario que incluirá los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares, según confirmaron fuentes legislativas.

Senadores opositores al Gobierno de Javier Milei, no pertenecientes al bloque de Unión por la Patria, habían solicitado este miércoles que se convoque "con carácter urgente" a una sesión especial para tratar el financiamiento a las universidades y la recomposición de los salarios docentes; y la emergencia sanitaria nivel pediátrico y en las residencias.

Avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave al Gobierno

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo, (Córdoba) acordó avanzar con un dictamen -cuyo texto no está cerrado ni presentado- para quitarle al Gobierno libertario una herramienta clave de cara al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo: modificar la vigencia y validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Emergencia en Pediatría y Residencias

La Emergencia en Pediatría y Residencias declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales, debido a la crisis que atraviesa el sistema.

Uno de sus artículos recoge el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan y de otros hospitales del país.

Proyecto de Financiamiento a las Universidades

El proyecto de Financiamiento a las Universidades garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina.

El Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1 de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1 mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Además, los salarios de docentes y no docentes, el Gobierno deberá actualizarlos desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

La sesión no será postergada

El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, intentó que la sesión se postergue para la próxima semana, o únicamente discutir los decretos delegados. Pero el senador José Mayans no aceptó postergar los debates.

El oficialismo entiende que postergar el debate no cambiaría la mayoría con que cuenta UxP más otros bloques de la oposición para sancionar los proyectos que llegaron con la aprobación de la Cámara de Diputados.

La oposición buscará convertir en ley el financiamiento universitario y al Garrahan

El Senado debatirá este jueves desde las 11 horas, la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica que vienen con media sanción de Diputados.

