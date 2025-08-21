jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 17:00
Política.

Incidentes en el Congreso: aplican el protocolo antipiquetes a trabajadores del Garrahan y estatales

Prefectura desalojó a camioneros y otros gremios que cortaban la calle, mientras el Senado discutía fondos para universidades y el Garrahan.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Integrantes de la Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo de afiliados camioneros.

Integrantes de la Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo de afiliados camioneros.

Mientras el Senado trataba este jueves diversos proyectos, entre ellos los referidos al presupuesto de las universidades y al Hospital Garrahan, el Ejecutivo puso en marcha en las inmediaciones del Congreso el protocolo contra piquetes, dirigido a trabajadores del hospital pediátrico y a militantes sindicales, entre ellos del gremio de Camioneros.

De acuerdo a imágenes transmitidas por el canal TN, integrantes de la Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo de afiliados camioneros. A la acción también se sumaron efectivos de la Policía Federal, incluidos agentes en moto.

Incidentes frente al Congreso mientras sesiona el Senado.

Prefectura naval desalojó la calle Hipólito Yrigoyen

Cerca de las 14.30, la protesta que hasta ese momento transcurría sin incidentes se transformó cuando agentes de la Prefectura Naval avanzaron para desalojar a quienes bloqueaban la calle Hipólito Yrigoyen, en el costado de la Plaza del Congreso.

Poco más tarde, la circulación vehicular quedó habilitada de manera parcial. Aun así, los manifestantes permanecían sobre la acera, lanzando cánticos en repudio al Gobierno. De forma paralela, efectivos de la Gendarmería Nacional ocuparon un carril de Yrigoyen con el objetivo de impedir que los participantes de la protesta regresaran a la calzada.

Camioneros llegó a las inmediaciones del Congreso con gente del INTA y del INTI

En ese contexto, una columna de afiliados al sindicato de Camioneros llegó hasta las inmediaciones del Congreso en respaldo a los empleados del INTA y del INTI, que marchaban junto con trabajadores de Vialidad Nacional. Todos reclamaban en rechazo a los decretos oficiales que disponen el cierre de esos organismos y dejan a su personal en condición de disponibilidad.

También participaron de la marcha empleados del Hospital Garrahan, junto a padres y allegados de los niños que reciben atención en ese hospital pediátrico, con el objetivo de solicitar a los diputados y senadores que den luz verde a la iniciativa que establece el estado de emergencia en el área infantil.

Incidentes frente al Congreso mientras sesiona el Senado.

No obstante, este sector no habría tenido relación con los enfrentamientos frente a las fuerzas de seguridad, ya que permanecía ubicado en la zona opuesta de la Plaza Congreso, manteniendo una postura más tranquila.

