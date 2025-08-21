Incidentes en el Congreso: aplican el protocolo antipiquetes a trabajadores del Garrahan y estatales

Mientras el Senado trataba este jueves diversos proyectos , entre ellos los referidos al presupuesto de las universidades y al Hospital Garrahan , el Ejecutivo puso en marcha en las inmediaciones del Congreso el protocolo contra piquetes , dirigido a trabajadores del hospital pediátrico y a militantes sindicales , entre ellos del gremio de Camioneros .

De acuerdo a imágenes transmitidas por el canal TN , integrantes de la Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo de afiliados camioneros . A la acción también se sumaron efectivos de la Policía Federal , incluidos agentes en moto .

Cerca de las 14.30 , la protesta que hasta ese momento transcurría sin incidentes se transformó cuando agentes de la Prefectura Naval avanzaron para desalojar a quienes bloqueaban la calle Hipólito Yrigoyen , en el costado de la Plaza del Congreso .

Poco más tarde, la circulación vehicular quedó habilitada de manera parcial . Aun así, los manifestantes permanecían sobre la acera , lanzando cánticos en repudio al Gobierno . De forma paralela, efectivos de la Gendarmería Nacional ocuparon un carril de Yrigoyen con el objetivo de impedir que los participantes de la protesta regresaran a la calzada .

Porque Prefectura avanzó sobre manifestantes de Camioneros y hubo represión en la marcha de trabajadores del Garrahan y estatales frente al Congreso pic.twitter.com/RkQtDBHhfD — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 21, 2025

Camioneros llegó a las inmediaciones del Congreso con gente del INTA y del INTI

En ese contexto, una columna de afiliados al sindicato de Camioneros llegó hasta las inmediaciones del Congreso en respaldo a los empleados del INTA y del INTI, que marchaban junto con trabajadores de Vialidad Nacional. Todos reclamaban en rechazo a los decretos oficiales que disponen el cierre de esos organismos y dejan a su personal en condición de disponibilidad.

También participaron de la marcha empleados del Hospital Garrahan, junto a padres y allegados de los niños que reciben atención en ese hospital pediátrico, con el objetivo de solicitar a los diputados y senadores que den luz verde a la iniciativa que establece el estado de emergencia en el área infantil.

Incidentes frente al Congreso mientras sesiona el Senado.

No obstante, este sector no habría tenido relación con los enfrentamientos frente a las fuerzas de seguridad, ya que permanecía ubicado en la zona opuesta de la Plaza Congreso, manteniendo una postura más tranquila.