Suben los sueldos de los senadores: superarán los $10,2 millones

El Senado de la Nación volverá a incrementar las dietas de sus integrantes a partir de noviembre. Con la nueva actualización, los senadores pasarán a percibir más de 10,2 millones de pesos brutos por mes.

EN VIVO. El Senado rechazó los decretos del Gobierno que disolvían Vialidad, el INTA y otros organismos

Política. El Senado buscará dictaminar hoy los financiamientos a las universidades y el Garrahan

El aumento se da tras el cierre de una paritaria con los gremios del Congreso, que estableció un incremento acumulado del 7,52% a lo largo de los últimos meses.

1,2% de aumento mensual más bono de $20.000 durante septiembre, octubre y noviembre.

1,3% de aumento y bono remunerativo de $25.000 en junio, julio y agosto.

La última paritaria para empleados del Congreso incluyó una mejora salarial acumulada del 7,52%, calculada con:

Desde abril de 2024, se estableció un sistema de módulos para determinar la dieta de los senadores: 2.500 módulos base, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo (para quienes viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires), lo que arroja un total de 4.000 módulos.

Los senadores argentinos están sextos en el ránking de legisladores mejores pagos de América Latina.

Incluso, en abril pasado, tras descongelar las dietas, se suma un extra aproximado de $250.000 brutos

En junio de 2025, un acuerdo paritario anterior ya había elevado el sueldo bruto de los senadores a más de $9,5 millones mensuales , gracias a aumentos que se habían aplicado con retraso.

En mano (es decir, descontando Ganancias y otros descuentos), el percibo será considerablemente menor, aunque aún así elevado.

Con estos ajustes, el valor por módulo quedará en 2.554 pesos , lo que multiplica los 4.000 módulos y resulta en un ingreso bruto superior a los $10,2 millones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.