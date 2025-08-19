El Senado buscará dictaminar hoy los financiamientos a las universidades y el Garrahan

Este martes, Unión por la Patria (UxP) intentará avanzar en el Senado , con el respaldo de bloques aliados , en la emisión de dictámenes sobre los proyectos —ya avalados por la Cámara Baja — que contemplan recursos extraordinarios para las universidades públicas y el Hospital Garrahan , en el marco de la declaración de emergencia pediátrica en los centros de salud nacionales .

Los espacios legislativos responsables de iniciar el tratamiento son la Comisión de Educación y Cultura , presidida por el dirigente camporista Eduardo “Wado” de Pedro , y la Comisión de Salud , conducida por la exmandataria de Catamarca y actual senadora de UxP, Lucía Corpacci . Estas instancias serán las que marquen la agenda y definan los tiempos de la discusión parlamentaria .

La comisión de Presupuesto y Hacienda , bajo la conducción del libertario Ezequiel Atauche , conserva un manejo estricto de su dinámica interna. Sin embargo, al no ocupar un rol central en el desarrollo del debate, carece de la facultad decisiva para habilitar o frenar el avance de las iniciativas .

El Senado se prepara para discutir proyectos en comisiones que podrían generar nuevos vetos del Poder Ejecutivo.

El primer intercambio formal está fijado para este martes a las 15 , en el salón Arturo Illia , ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo . Allí se dará la sesión conjunta de las comisiones de Salud, Presupuesto y Población y Desarrollo Humano , esta última dirigida por la entrerriana de UxP Stefanía Cora .

Durante ese plenario, representantes opositores intentarán emitir dictamen sobre el proyecto que declara la Emergencia pediátrica en los hospitales nacionales, normativa que incluye un artículo específico dedicado al Hospital de referencia Juan Garrahan.

La senadora de UxP Lucía Corpacci encabezará el plenario que dictaminará el proyecto de financiamiento al Hospital Garrahan.

Más adelante, a las 16:30, en el mismo recinto se llevará a cabo un encuentro de las comisiones de Educación junto con la de Presupuesto, que abordarán la cuestión del financiamiento destinado a las universidades públicas del país.

En esta segunda instancia de discusión también se pondrán sobre la mesa distintas iniciativas orientadas a reforzar los recursos económicos del sistema universitario, impulsadas por Martín Lousteau (UCR), Daniel Bensusán (UxP), Eduardo “Wado” de Pedro (UxP), Silvia Sapag (UxP), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Anabel Fernández Sagasti (UxP).

Martín Lousteau plantea en su propuesta que, aunque la estabilidad de las cuentas públicas es un aspecto relevante, resulta indispensable garantizar recursos destinados al sostenimiento de la educación universitaria. Por su parte, la estrategia de Unión por la Patria junto con los bloques aliados apunta a emitir dictamen favorable sobre la iniciativa que ya fue tratada previamente en la Cámara Baja.

Martín Lousteau plantea en su propuesta que resulta indispensable garantizar recursos destinados al sostenimiento de la educación universitaria.

Con esa resolución, ambos trámites legislativos quedarán listos para ser incorporados a la agenda del Senado. En otras palabras, la Cámara alta tendría la posibilidad de reunirse el jueves 28 de agosto para dar sanción definitiva a esos proyectos.

El proyecto de financiamiento universitario

La propuesta diseñada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene como objetivo asegurar un incremento en los fondos destinados a las instituciones universitarias estatales de todo el país, además de impulsar una mejora en los ingresos de los trabajadores docentes y del personal administrativo.

Dentro de sus ejes centrales se destacan:

Un ajuste en los haberes de los trabajadores docentes y del personal no docente , calculado de acuerdo con el nivel de inflación acumulado desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que la norma sea aprobada.

en los de los y del , calculado de acuerdo con el desde el hasta que la norma sea aprobada. La constitución de un fondo de 10.000 millones de pesos destinado a expandir la oferta académica en carreras universitarias y preuniversitarias consideradas clave para el desarrollo nacional , con actualización anual conforme al índice inflacionario .

destinado a en carreras consideradas clave para el , con actualización anual conforme al . Un incremento gradual en la cantidad y alcance de las becas dirigidas a estudiantes .

en la cantidad y alcance de las dirigidas a . Una elevación progresiva de las partidas asignadas al sistema universitario hasta llegar a representar el 1,5% del Producto Bruto Interno en el año 2031.

Eduardo Wado de Pedro, senador Unión por la Patria, preside la comisión de Educación y tiene un proyecto para financiar a las Universidades.

La emergencia en pediatría

La propuesta de Emergencia en Pediatría y Residencias establece, por un período de dos años, la declaración de emergencia sanitaria vinculada tanto a la atención pediátrica como a las residencias médicas de todo el país, como consecuencia de la grave situación que atraviesa el sistema de salud.

Uno de los apartados del texto incorpora el planteo realizado por los trabajadores del Hospital Garrahan junto con profesionales de otros centros de salud nacionales. Allí se plantea la necesidad de una actualización inmediata de los sueldos de residentes y del personal sanitario, con la condición de que la cifra no sea inferior al nivel de ingresos reales percibidos en noviembre de 2023.

Conflicto en el Hospital Garrahan.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), llevar los sueldos a los valores que tenían en noviembre de 2023 demandaría un desembolso anual cercano a $133.433 millones.

Las dos propuestas legislativas obtuvieron el visto bueno en la Cámara de Diputados el 7 de agosto: la vinculada al financiamiento de las universidades fue respaldada por 158 legisladores, mientras que 75 se opusieron y 5 optaron por abstenerse. En cuanto a la declaración de emergencia pediátrica, la votación resultó con 159 adhesiones, 67 rechazos y 4 abstenciones. Desde el bloque de La Libertad Avanza señalaron que estas medidas constituyen un intento de la oposición por “atacar el equilibrio fiscal”.