lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 15:07
Donald Trump con Zelenski: "Rusia, Ucrania y Estados Unidos quieren el fin de la guerra"

Donald Trump y Volodimir Zelenski, junto a otros mandatarios, se reúnen en Washington para buscar la paz con Rusia.

Por  Claudio Serra
Donald Trump encabeza la cumbre en la Casa Blanca, en Estados Unidos, con algunos mandatarios europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre ese país y Rusia, sobre todo después de la reunión entre Trump y Vladimir Putin en Alaska.

“Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad", remarcó Zelenski, mientras el presidente norteamericano marcó que “Putin, Zelenski y yo queremos el fin de la guerra. No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera".

“Ha sentido de manera muy fuerte la situación horrible que está pasando. Como quiere a sus hijos y a los niños, odia ver como estas cosas están ocurriendo. Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella ha sentido que tenía que escribir esta carta y le gustaría ver como acabará esto y se deje de matar a la gente”.

El presidente estadounidense agregó que “si todo va bien hoy” podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin. “Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump indicó que su país participará en la provisión de garantías de seguridad como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia, y dijo que si bien los países europeos son “la primera línea de defensa porque están ahí, son Europa, también vamos a ayudarlos. Participaremos”.

Mientras que el presidente ucraniano agradeció a Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para poner fin a la guerra en Ucrania. “Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval.

