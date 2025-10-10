CEDEMS convocó a paro y movilización para el martes 14

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó la asamblea extraordinaria donde resolvió convocar a paro con movilización para el día martes 14 de octubre , en adhesión con la huelga nacional docente anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) .

Entre los argumentos de la medida, desde el gremio docente comunicaron que está como principal eje, exigir la convocatoria a paritaria provincial antes del 15 de octubre ; solicitar la modificación a la Ley de Abono Provincial y Protocolos de protección de Salud mental para el docente.

Además, piden la inmediata resolución a las diversas problemáticas administrativas y laborales existentes entre distintos agentes del Ministerio de Educación, según comunicaron a través de un posteo en las redes sociales.

ADEP también se suma

Por su parte la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) confirmó en sus redes que se suma a la jornada de lucha nacional prevista para la próxima semana, con el paro y movilización para el 14 bajo el slogan “La educación pública se defiende”.

Exigen, entre los puntos salientes, una nueva Ley de Financiamiento Educativo; la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un urgente aumento salarial y del presupuesto educativo en defensa de las jubilaciones docentes.

CTERA al paro

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un plan de lucha que incluirá “múltiples actividades en todo el país”, incluyendo un paro nacional con movilización previsto para el martes 14 de octubre.

CTERA explicó los reclamos que lleva al Gobierno de Javier Milei:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

El texto, dado a conocer por la Junta Ejecutiva del sindicato docente, cierra afirmando que, “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”.