sábado 11 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 22:08
Designado.

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

Raúl Jorge fue designado en San Salvador de Jujuy como presidente de la Asociación de Municipios que integran este importante corredor internacional.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación deMunicipios del Corredor Bioceánico

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico 

En el marco del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio realizado en San Salvador de Jujuy, el intendente Raúl Jorge encabezó la mesa de intendentes y fue designado como presidente de la Asociación de Municipios.

Además, se firmaron acuerdos de hermanamiento con las ciudades de Iquique (Chile) y Campo Grande (Brasil), con el objetivo de promover el intercambio institucional, cultural y económico entre las comunidades que forman parte del corredor.

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico
Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

“Hemos estado reunidos con muchos prefectos, intendentes y alcaldes de toda la región, de estos cuatro países que hoy se juntan en la provincia de Jujuy, que es la sede del foro, junto al gobernador Carlos Sadir como presidente honorario. Aprovechamos este espacio para conformar la Asociación de Municipios ligados al corredor y tuve el honor de ser electo presidente”, expresó Jorge.

La flamante asociación está conformada por más de 40 municipios de los países miembros y que trabajará en el desarrollo de plataformas digitales y programas de intercambio turístico, cultural, deportivo y productivo, fortaleciendo así los lazos entre las ciudades que integran el corredor.

“Esta red de municipios nos permitirá coordinar una agenda común para avanzar en acuerdos más directos entre regiones y promover el turismo, la cultura y el deporte. Es un gran desafío que asumimos junto a un equipo de funcionarios y dirigentes comprometidos con el desarrollo regional”, agregó.

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico
Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

Raúl Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

Jorge resaltó que esta iniciativa beneficiará a todas las ciudades jujeñas, potenciando su perfil productivo, industrial y turístico, “cada ciudad aportará su potencial: la zona franca de Perico, el parque industrial de Palpalá, la infraestructura vial y los servicios que impulsaremos desde la capital. Todo esto se complementará con una oferta turística y gastronómica ampliada, articulando con los municipios de los países vecinos.”

La prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, elegida vicepresidenta de la Asociación de Municipios. “Es un día histórico para los municipios de la Ruta Bioceánica. Es un placer enorme ser recibida aquí en Jujuy por el intendente Raúl Jorge y firmar hoy los documentos de hermanamiento entre Campo Grande, Jujuy e Iquique. Es un momento muy importante para nuestras ciudades y para nuestros pueblos, porque generará grandes oportunidades. Nos vamos muy felices y con el corazón lleno de alegría por todo lo que llevamos a nuestra capital”.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, también destacó la consolidación de la cooperación regional, y marco que “estamos ratificando hermanamientos que en su momento se llevaron a cabo y ahora están formalmente validados por nuestras cancillerías. El corredor bioceánico dejó de ser un sueño: hoy es una realidad que ya se está trabajando. Este proceso nos permitirá avanzar en acuerdos culturales, deportivos y económicos entre nuestras ciudades”.

Embed - El intendente Jorge fue elegido presidente de la Asociación de Municipios del Corredor Bioceánico

