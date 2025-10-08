El VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio comienza en Jujuy

Desde este miércoles 8 de octubre, San Salvador de Jujuy será sede del VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC). Gobiernos, organismos internacionales y empresarios debatirán sobre integración, comercio y desarrollo hasta el 10 de octubre.

Será un espacio de encuentro que reunirá a autoridades políticas, equipos técnicos y referentes del sector privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia . La agenda comienza hoy en la Ciudad Cultural con la presentación del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo , elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Luego se hará el acto inaugural con la participación del gobernador Carlos Sadir y de los mandatarios de los ocho gobiernos que integran el corredor . Ya por la tarde, se desarrollarán las comisiones técnicas, donde se abordarán varios ejes.

Entre ellos obras públicas y transporte, comercio y frontera, turismo y cultura, participación ciudadana y pueblos originarios, seguridad, salud y sustentabilidad, municipios y educación, espacios reservados a representantes acreditados de organismos públicos y privados, la academia y organizaciones de la sociedad civil.

El jueves 9 se hará la Cumbre de Gobernadores en el Cabildo de Jujuy, mientras paneles temáticos organizados por UNIRILA y otros organismos gubernamentales darán marco a los debates sobre el futuro del Corredor Bioceánico. El sector empresarial tendrá la Mesa de Mujeres Empresarias, organizada por emprendedoras de la región. La actividad está prevista entre las 17 y las 18 horas en el salón Pachamama del Cabildo.

El viernes 10 será la jornada completa del sector privado. Desde las 9 habrá conferencias temáticas abiertas al público en el Cine Select, pensadas para profundizar en aspectos productivos y comerciales del corredor.

Por la tarde, la Cámara de Comercio Exterior organizará una ronda de negocios entre las 14:30 y las 18:30 en el salón Éxodo del Cabildo, abierta tanto a empresarios como al público general. Cerrará la agenda la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, que entre las 17 y las 18 horas presentará la oferta ganadera de las provincias del norte argentino.

La actividad también será en el Cabildo, en el salón Pachamama, con la intención de posicionar la producción regional frente a potenciales compradores e inversores de los territorios que integran el corredor. Para consultas sobre el foro, los interesados pueden escribir a [email protected].

Los objetivos del Foro del Corredor Bioceánico

El encuentro busca consolidar la integración regional mediante proyectos de infraestructura, innovación tecnológica y cooperación multilateral. Al realizarse en San Salvador, no solo convoca a líderes y especialistas internacionales, sino que también fortalece la posición estratégica del noroeste argentino como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

La agenda completa

Miércoles 8 de octubre

9 a 13: Conferencia del VII Foro de Territorios Subnacionales en Ciudad Cultural

10 a 11: Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo del CBC (PM-CBC). Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y firmas consultoras.

11:30 a 13: Acto oficial de inauguración del VII Foro de los Territorios Subnacionales del CBC

Bienvenida al cargo del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Carlos Sadir.

Palabras de los Gobernadores de los 8 Gobiernos Subnacionales.

14 a 17: Actividades optativas

14 a 18: Comisiones técnicas

Jueves 9 de octubre

9 a 12: Conferencias del VII Foro de Territorios Subnacionales

Paneles temáticos sobre el CBC a cargo de UNIRILA y Organismos Gubernamentales en Ciudad Cultural

9 a 10:30: Cumbre de gobernadores en el Salón Éxodo, Cabildo de Jujuy

10:30 a 11: Rueda de prensa en el Salón Éxodo, Cabildo de Jujuy

13 a 15: Almuerzo oficial y cierre del VII Foro

17 a 18: Mesa de Mujeres Empresarias en el Salón Pachamama, Cabildo de Jujuy.

Viernes 10 de octubre