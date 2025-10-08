miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 07:05
Debate.

El VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio comienza en Jujuy

San Salvador de Jujuy es sede desde este miércoles del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio comienza en Jujuy (Archivo)

Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio comienza en Jujuy (Archivo)

Desde este miércoles 8 de octubre, San Salvador de Jujuy será sede del VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC). Gobiernos, organismos internacionales y empresarios debatirán sobre integración, comercio y desarrollo hasta el 10 de octubre.

Lee además
Carlos Sadir: el corredor Bioceánico le va a dar una gran oportunidad a Jujuy
Producción.

Carlos Sadir: "el corredor Bioceánico le va a dar una gran oportunidad a Jujuy"
Corredor Bioceánico (Foto ilustrativa)
Columna de Alberto Siufi.

Corredor Bioceánico

Será un espacio de encuentro que reunirá a autoridades políticas, equipos técnicos y referentes del sector privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. La agenda comienza hoy en la Ciudad Cultural con la presentación del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo, elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se llevó a cabo la primera reunión para la promoción del Corredor Bioceánico en Jujuy
Foro del Corredor Bioce&aacute;nico de Capricornio comienza en Jujuy (Archivo)

Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio comienza en Jujuy (Archivo)

Entre ellos obras públicas y transporte, comercio y frontera, turismo y cultura, participación ciudadana y pueblos originarios, seguridad, salud y sustentabilidad, municipios y educación, espacios reservados a representantes acreditados de organismos públicos y privados, la academia y organizaciones de la sociedad civil.

El jueves 9 se hará la Cumbre de Gobernadores en el Cabildo de Jujuy, mientras paneles temáticos organizados por UNIRILA y otros organismos gubernamentales darán marco a los debates sobre el futuro del Corredor Bioceánico. El sector empresarial tendrá la Mesa de Mujeres Empresarias, organizada por emprendedoras de la región. La actividad está prevista entre las 17 y las 18 horas en el salón Pachamama del Cabildo.

El viernes 10 será la jornada completa del sector privado. Desde las 9 habrá conferencias temáticas abiertas al público en el Cine Select, pensadas para profundizar en aspectos productivos y comerciales del corredor.

Por la tarde, la Cámara de Comercio Exterior organizará una ronda de negocios entre las 14:30 y las 18:30 en el salón Éxodo del Cabildo, abierta tanto a empresarios como al público general. Cerrará la agenda la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, que entre las 17 y las 18 horas presentará la oferta ganadera de las provincias del norte argentino.

La actividad también será en el Cabildo, en el salón Pachamama, con la intención de posicionar la producción regional frente a potenciales compradores e inversores de los territorios que integran el corredor. Para consultas sobre el foro, los interesados pueden escribir a [email protected].

Los objetivos del Foro del Corredor Bioceánico

El encuentro busca consolidar la integración regional mediante proyectos de infraestructura, innovación tecnológica y cooperación multilateral. Al realizarse en San Salvador, no solo convoca a líderes y especialistas internacionales, sino que también fortalece la posición estratégica del noroeste argentino como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

Corredor Bioceánico
Corredor Bioceánico (Foto ilustrativa)

Corredor Bioceánico (Foto ilustrativa)

La agenda completa

Miércoles 8 de octubre

  • 9 a 13: Conferencia del VII Foro de Territorios Subnacionales en Ciudad Cultural
  • 10 a 11: Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo del CBC (PM-CBC). Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y firmas consultoras.
  • 11:30 a 13: Acto oficial de inauguración del VII Foro de los Territorios Subnacionales del CBC
  • Bienvenida al cargo del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Carlos Sadir.
  • Palabras de los Gobernadores de los 8 Gobiernos Subnacionales.
  • 14 a 17: Actividades optativas
  • 14 a 18: Comisiones técnicas

Jueves 9 de octubre

  • 9 a 12: Conferencias del VII Foro de Territorios Subnacionales
  • Paneles temáticos sobre el CBC a cargo de UNIRILA y Organismos Gubernamentales en Ciudad Cultural
  • 9 a 10:30: Cumbre de gobernadores en el Salón Éxodo, Cabildo de Jujuy
  • 10:30 a 11: Rueda de prensa en el Salón Éxodo, Cabildo de Jujuy
  • 13 a 15: Almuerzo oficial y cierre del VII Foro
  • 17 a 18: Mesa de Mujeres Empresarias en el Salón Pachamama, Cabildo de Jujuy.

Viernes 10 de octubre

  • 9 a 13: Conferencias Temáticas en el Cine Select
  • 14:30 a 18:30: Ronda de Negocios
  • 17 a 18: Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Sadir: "el corredor Bioceánico le va a dar una gran oportunidad a Jujuy"

Corredor Bioceánico

Carlos Sadir se reunió con el presidente de Paraguay por el Corredor Bioceánico

Jujuy expectante: el Corredor Bioceánico estará listo en el 2026

Exponen la carroza de la EET N°1 en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde verla

Lo que se lee ahora
Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Transferencias bancarias.
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Banco Central.
Feriado.

Cierran los bancos por 3 días: cuándo y cómo extraer dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel