Candidatos de Jujuy Crece estuvieron presente en VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio

María Inés Zigarán y Mario Pizarro, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron en la apertura del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, un espacio clave para impulsar la conexión entre el norte argentino, Chile, Paraguay y Brasil.

El evento, que reunió a autoridades nacionales e internacionales, busca consolidar acuerdos en materia de infraestructura, comercio, energía y desarrollo regional, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las provincias del norte y ampliar los vínculos con los mercados del Pacífico.

“Una oportunidad extraordinaria de progreso” Durante su participación, María Inés Zigarán subrayó la relevancia estratégica del corredor: “El corredor representa una extraordinaria oportunidad de progreso y su desarrollo es una de las decisiones políticas más importantes para el futuro de la región”, afirmó.

La candidata también destacó el impacto a largo plazo de la iniciativa: “En los próximos años estaremos viendo los resultados de esta integración”.

María Inés Zigarán “Una decisión política firme hacia la integración” Por su parte, Mario Pizarro remarcó el compromiso del país y de las provincias del norte con este proceso: “El encuentro regional en Jujuy refleja con claridad la firme decisión política de avanzar en un proceso de integración”, expresó. El dirigente sostuvo además que el foro demuestra que el proyecto está más cerca de hacerse realidad: “Con este tipo de reuniones, el corredor está cada vez más cerca y con él un proceso de desarrollo para Jujuy”. Finalmente, Pizarro subrayó el rol protagónico de la región en la estrategia nacional: “La apuesta argentina es contundente y tiene como ejes principales a Jujuy y Salta”. Mario Pizarro

