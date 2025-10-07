María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"

De cara a las próximas elecciones 2025 a celebrarse el 26 de octubre, la candidata a Diputada Nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán destacó el trabajo territorial del Frente en todo el interior provincial y afirmó que el espacio “se consolida como una alternativa de centro entre la polarización de los extremos políticos”. Planteó que La Libertad Avanza representa un modelo antiestatal y corrupto , mientras que el kirchnerismo dejó una herencia de violencia e impunidad .

“La gente nos empieza a identificar como una fuerza democrática, republicana y con propuestas concretas para la vida cotidiana”, expresó. “La gente nos empieza a identificar como una fuerza democrática, republicana y con propuestas concretas para la vida cotidiana”, expresó.

La candidata señaló que el Frente propone orden fiscal con sensibilidad social , priorizando la educación, la salud pública y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. Defendió la importancia del diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso , y advirtió que el país necesita “reconstruir consensos para salir adelante”.

“Creemos en una democracia con contenido social y en instituciones que funcionen con respeto y equilibrio”, afirmó Zigarán. “Creemos en una democracia con contenido social y en instituciones que funcionen con respeto y equilibrio”, afirmó Zigarán.

María Inés Zigarán María Inés Zigarán, cadidata a diputada nacional; "Creemos profundamente en esta agenda que tiene que ver con el contenido social de la democracia, pero también creemos en las instituciones. Somos respetuosos del Congreso y creemos que la Argentina tiene que volver a encaminarse en un diálogo respetuoso entre los diferentes poderes del Estado"

Reunión de gobernadores del Frente de Provincias Unidas en Jujuy

Zigarán anticipó la visita de gobernadores del Frente Provincias Unidas, entre ellos los de Jujuy, Catamarca, Corrientes, Santa Cruz y Chubut, para un encuentro que abordará temas de industria, producción y desarrollo sostenible. Explicó que se trata también de un gesto político de apoyo hacia los candidatos del frente, y adelantó que tras los comicios “los legisladores provinciales conformarán un interbloque federal para defender una agenda común”.

"Se trata de un gesto de apoyo de Provincias Unidas a los candidatos a diputados nacionales de quienes integramos hoy parte de la coalición nacional, porque también entiendo que una vez concluido el proceso electoral y constituida la nueva Cámara, probablemente quienes representamos a los frentes provinciales vamos a construir un interbloque para llevar adelante todas aquellas propuestas vinculadas al federalismo que compartimos, porque con Provincias Unidas tenemos una agenda federal” remarcó la candidata.

Gobernadores de Provincias Unidas. Gobernadores de Provincias Unidas.

Jujuy Crece y Provincias Unidas: “una antesala de las elecciones 2027”

Finalmente, Zigarán afirmó que el proyecto de Jujuy Crece trasciende las elecciones legislativas de 2025 y apunta a consolidar una alternativa nacional junto a Provincias Unidas de cara a 2027.

“El triunfo del 26 de octubre debe ser la antesala de una propuesta federal y democrática que se proyecte al país”, concluyó. “El triunfo del 26 de octubre debe ser la antesala de una propuesta federal y democrática que se proyecte al país”, concluyó.