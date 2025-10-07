martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 14:47
Elecciones 2025.

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece visitó Canal 4 Noticias y analizó el escenario político rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Marías Inés Zigarán.

Marías Inés Zigarán.

De cara a las próximas elecciones 2025 a celebrarse el 26 de octubre, la candidata a Diputada Nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán destacó el trabajo territorial del Frente en todo el interior provincial y afirmó que el espacio “se consolida como una alternativa de centro entre la polarización de los extremos políticos”. Planteó que La Libertad Avanza representa un modelo antiestatal y corrupto, mientras que el kirchnerismo dejó una herencia de violencia e impunidad.

Lee además
Se consolida el trabajo político territorial de Jujuy Crece en la Quebrada
Política.

Se consolida el trabajo político territorial de Jujuy Crece en la Quebrada
Marías Inés Zigarán.
Política.

María Inés Zigarán llamó a acompañar la propuesta del Frente Jujuy Crece

“La gente nos empieza a identificar como una fuerza democrática, republicana y con propuestas concretas para la vida cotidiana”, expresó. “La gente nos empieza a identificar como una fuerza democrática, republicana y con propuestas concretas para la vida cotidiana”, expresó.

Fundamentos de trabajo del Frente Jujuy Crece

La candidata señaló que el Frente propone orden fiscal con sensibilidad social, priorizando la educación, la salud pública y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. Defendió la importancia del diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, y advirtió que el país necesita “reconstruir consensos para salir adelante”.

“Creemos en una democracia con contenido social y en instituciones que funcionen con respeto y equilibrio”, afirmó Zigarán. “Creemos en una democracia con contenido social y en instituciones que funcionen con respeto y equilibrio”, afirmó Zigarán.

María Inés Zigarán
Mar&iacute;a In&eacute;s Zigar&aacute;n, cadidata a diputada nacional; "Creemos profundamente en esta agenda que tiene que ver con el contenido social de la democracia, pero tambi&eacute;n creemos en las instituciones. Somos respetuosos del Congreso y creemos que la Argentina tiene que volver a encaminarse en un di&aacute;logo respetuoso entre los diferentes poderes del Estado"

María Inés Zigarán, cadidata a diputada nacional; "Creemos profundamente en esta agenda que tiene que ver con el contenido social de la democracia, pero también creemos en las instituciones. Somos respetuosos del Congreso y creemos que la Argentina tiene que volver a encaminarse en un diálogo respetuoso entre los diferentes poderes del Estado"

Reunión de gobernadores del Frente de Provincias Unidas en Jujuy

Zigarán anticipó la visita de gobernadores del Frente Provincias Unidas, entre ellos los de Jujuy, Catamarca, Corrientes, Santa Cruz y Chubut, para un encuentro que abordará temas de industria, producción y desarrollo sostenible. Explicó que se trata también de un gesto político de apoyo hacia los candidatos del frente, y adelantó que tras los comicios “los legisladores provinciales conformarán un interbloque federal para defender una agenda común”.

"Se trata de un gesto de apoyo de Provincias Unidas a los candidatos a diputados nacionales de quienes integramos hoy parte de la coalición nacional, porque también entiendo que una vez concluido el proceso electoral y constituida la nueva Cámara, probablemente quienes representamos a los frentes provinciales vamos a construir un interbloque para llevar adelante todas aquellas propuestas vinculadas al federalismo que compartimos, porque con Provincias Unidas tenemos una agenda federal” remarcó la candidata.

Gobernadores de Provincias Unidas.
Gobernadores de Provincias Unidas.

Gobernadores de Provincias Unidas.

Jujuy Crece y Provincias Unidas: “una antesala de las elecciones 2027”

Finalmente, Zigarán afirmó que el proyecto de Jujuy Crece trasciende las elecciones legislativas de 2025 y apunta a consolidar una alternativa nacional junto a Provincias Unidas de cara a 2027.

“El triunfo del 26 de octubre debe ser la antesala de una propuesta federal y democrática que se proyecte al país”, concluyó. “El triunfo del 26 de octubre debe ser la antesala de una propuesta federal y democrática que se proyecte al país”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se consolida el trabajo político territorial de Jujuy Crece en la Quebrada

María Inés Zigarán llamó a acompañar la propuesta del Frente Jujuy Crece

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en San Pedro para la inauguración de la nueva terminal

Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en Perico

Lo que se lee ahora
Virgen de Río Blanco. video
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Virgen de Río Blanco. video
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel