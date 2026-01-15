jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 12:11
Política internacional.

Donald Trump asegura que las ejecuciones en Irán se detuvieron y frena por ahora la acción militar

El mandatario de EE.UU afirmó que recibió información de sus contactos sobre la suspensión de las matanzas en Irán y aseguró que seguirá de cerca los hechos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump dice que cesaron las matanzas en Irán y pone en suspenso la intervención militar.

Donald Trump dice que cesaron las matanzas en Irán y pone en suspenso la intervención militar.

 

El presidente Donald Trump sostuvo este miércoles que su gobierno recibió reportes según los cuales se habrían detenido las ejecuciones en Irán y aseguró que seguirá de cerca la evolución de la situación. “Fuentes muy importantes del otro lado nos han informado y han dicho que las matanzas han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, señaló.

El mandatario se pronunció ante la prensa en la Casa Blanca, y agregó que confía en que la información sea correcta, aunque evitó precisar el origen de esos contactos.

Donald Trump aseguró que "la ayuda está en camino" para el pueblo iraní.
Irán cerró su espacio aéreo mientras Estados Unidos amenaza con atacar.

Irán cerró su espacio aéreo mientras Estados Unidos amenaza con atacar.

Donald Trump observará "atentamente el proceso"

Consultado sobre si una acción militar de Estados Unidos contra Irán quedaba fuera de agenda, Trump evitó una definición tajante y sostuvo: “Vamos a observar atentamente el proceso. Pero recibimos una declaración muy positiva de personas que están al tanto de lo que está sucediendo”.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró el miércoles a Fox News que la Casa Blanca debería apostar al diálogo y no “repetir el mismo error”. Según aseguró, la situación está estabilizada: “Ahora hay calma. Tenemos el control total”.

Trump dice que cesaron las matanzas en Irán y pone en suspenso la intervención militar.

Reunión del Consejo de seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó para este jueves una sesión extraordinaria con el objetivo de analizar el escenario en Oriente Próximo, marcado por la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. La reunión, que contará con la participación de los 15 miembros del organismo, fue fijada para las 15 (hora de Nueva York), es decir, las 17 en la Argentina, de acuerdo con lo informado por el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa, Stéphane Dujarric volvió a expresar que desde la ONU «seguimos profundamente alarmados» por los hechos que ocurren en el país de Asia Central y, en especial, "por las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ActualidadRT/status/2011274572147089717&partner=&hide_thread=false

Además, manifestó su "enérgico" rechazo a la aplicación de la pena capital en "toda" situación, luego de que la organización kurdo-iraní, Hengaw, informara el día anterior que Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años, podría ser ejecutado "en breve" tras haber sido sometido a un "proceso judicial rápido y opaco", luego de su detención durante las manifestaciones.

"Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo", declaró al ser consultado sobre la solicitud de Teherán para que la ONU repruebe las advertencias de Estados Unidos sobre una posible acción militar en territorio iraní.

